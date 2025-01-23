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川普宣布退出全球最低稅負制 KPMG 籲台商提前因應

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
專家提醒，川普政府稅務與關稅政策將衝擊全球供應鏈。路透
專家提醒，川普政府稅務與關稅政策將衝擊全球供應鏈。路透

美國總統川普於本周宣誓就職後，迅速宣布退出經濟合作暨發展組織（OECD）推動的全球最低企業稅率協議，此舉不僅顛覆國際間對美國稅務政策的預期，還可能引發新一輪的全球稅務與貿易戰。專家提醒，台商應密切關注國際政策變化、靈活調整供應鏈布局，以降低財務與營運風險。

川普在白宮發布的備忘錄中表示，OECD的全球稅收協議侵害美國主權，允許他國對美國企業收入行使境外稅務管轄權，並限制美國制定符合自身利益的稅務政策能力，此舉意味著美國正式退出這項已有近140國達成共識的國際最大稅務改革方案。

安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部執行副總廖月波分析，美國的退出可能導致國際間稅務合作破裂，稅務不確定性大幅上升，同時，已採行全球最低稅負制的國家可能對美國企業課徵補充稅，美國則可能以對外資企業加徵稅款或實施扣繳稅款等措施進行反制，進一步升高國際稅務緊張局勢。

除了稅務政策的重大轉向，川普還威脅將於2月1日起對加拿大、墨西哥商品加徵25%關稅，並對中國大陸進口商品加徵10%關稅，這些措施旨在應對非法移民與毒品問題，但可能對全球貿易環境造成顯著影響。

部分台商目前依靠墨西哥低廉勞動力與美墨加協定（USMCA）的貿易優勢，在美墨邊界設立工廠或倉庫。若美國如期對相關國家加徵關稅，不僅可能使這些商業模式面臨挑戰，還可能導致美墨加協定實質失效或需重新談判，進一步加劇國際間貿易關係的緊繃。

安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部副營運長丁傳倫指出，川普政府稅務與關稅政策的雙重轉向，將增加企業合規成本與雙重課稅風險，推高進口成本並衝擊全球供應鏈，對於台商而言，密切關注國際政策變化、靈活調整供應鏈布局將是當前的首要任務，以降低財務與營運風險。

USMCA 台商 川普 美國 關稅

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