和碩董事長童子賢看川普上台效應 6變化球需注意

川普正式上台後動作頻頻，和碩（4938）董事長童子賢觀察有6大變化可觀察，最重要的變化無非是來自全球不同的國際政治、軍事、經濟力量衝突，所帶來的經濟板塊轉移與國際結盟的轉移，很多的國際組織也會重新洗牌。

他指出，首先是「經濟板塊轉移」現象，這也是台灣廠商很熟悉的，其實經濟板塊轉移跟人口素質及人口數量關係高，人口已成國際重要戰略鑰匙。台灣過去西移製造，就是因為中國人口紅利及低人均所得誘因，但30年過去後，中國大陸少子化效應顯現，不只是台商，連陸商都外移，要找替代中國大陸勞動力的新國家，但該國必須有足夠人口，目前只有印度可以稍微超過中國。

他表示，全球有16個國家人口超過1億人，盤點最後適合製造業的國家，最後只剩印尼（人口排名第四約2.8億人），墨西哥排名第10，人口1.4萬人，越南排名第16。

他認為，未來有一天農業也會是經濟戰略鑰匙，現在則是晶片跟能源是關鍵，科技發展會改變各國製造能力跟軍事武器，也成為各國競逐目標，在人口少子化趨勢下，有西方合作基礎與工業設施的墨西哥跟越南，美國應該要重視。

他坦言，國際板塊移動相當讓人困擾，比方和碩在墨西哥投資4年，但最近幾個月不斷被詢問該不該搬移？但製造業的策略都需要5~10年，甚至更長的規劃，不會因為一道行政命令或一個人政策主張馬上改變，「短期政策主張可以用短期方式因應」比方去尋找合作夥伴，和碩也會加大美國布局，必要時會做因應，但不會馬上有具體措施。

第2個變化是觀察「川普能不能讓美國再度偉大？」童子賢認為，川普能掌握的仍是美國貿易力量，他本質仍是美國總統，手中資源是美國跟盟友的，但2023年美國貿易金額是輸中國的（美國4.1兆美元，中國5兆美元），加上歐日經濟強權，「國際貿易不是川普一人說了算。」

童子賢分析，美國的本錢是能源跟糧食自給自足，重中之重是其能源政策，因為美國是第一大產油國及天然氣生產國，糧食還能出口供應全球10億人口所需，童子賢分析，威脅加拿大不是好主意，因為美加關係密切，加拿大是第四大產油國，要慎防加拿大也反制提高關稅，衝擊美國境內石化產業，且提高關稅也無法讓美國再度偉大，因為美國GDP中關稅貢獻1.4%太低，只會造成通膨，但能源政策可以召喚保護主義，降低通膨並增加經濟成長，讓美國再度偉大的機會很大。

3是川普支持虛擬貨幣，童子賢表示，比特幣發行2100萬枚，這個橫空出世的財富已為其圈內族群接受，目前比特幣一枚市值已經達10萬美元，創造2兆美元財富，這就是科技帶來的新興財富現象。

4是綠色經濟將邁入「拐點」。童子賢表示，川普上任第一件事是退出巴黎氣候協定，意味綠色經濟進入新拐點，這不是意味發展邁入終點，但這將是拐點，因川普的電動車補貼取消政策，將影響美國內部，因美國市場比中國、歐盟、歐洲市場小，加上日澳等國家積極發展電動車，川普該政策影響相對輕微，但川普鼓勵石油跟天然氣開採，會產生深遠的影響，未來該走綠色經濟還是石化經濟將相當困擾。

第五點，童子賢表示，從烏俄戰爭以來到川普近期動輒提到格陵蘭及巴拿馬，甚至揚言加拿大是美國的，都暗藏全球國際板塊對國家主權的態度可能轉變，必須很小心因應，否則容易引起區域戰爭。

6.重置製造業跟去全球化。童子賢表示，2025年最大潮流之一是去全球化，全球化的定義就是資金、貿易、人才、協助交流，但現在這四個面向幾乎都受管制，ASML機台跟AI晶片不能去某些國家銷售，中國大陸也限制稀土或無人機馬達出口等銷美，其次則是各國重新重視製造業，但要有製造業就必須有足夠電力。

童子賢指出，川普上任演說的結論並沒有超出原來預期太多，反而有一些地方是往好的地方稍微修正，一切無非是要振興美國經濟，他盼望振興美國經濟能跟全球的經濟繁榮並行，而不是美國一個人往前走，然後跟世界對抗。