童子賢：川普無法撼動EV發展 台灣「新富」慎防荷蘭病

和碩（4938）董事長童子賢指出，台灣十分流行赴日度假，因為很便宜，已出現「比較窮的人去日本旅遊」現象，但台灣近年的經濟表現優異，只稱得上是「新富」，要持續繁榮必須維持高科技業發展，對於業界憂心川普取消電動車補貼衝擊產業，童子賢樂觀認為：僅影響美國內需，無法撼動電動車發展。

童子賢21日表示，全球掀起AI潮流，從達文西手術到戰場機器狗，讓醫院到戰場都隨之改變，台灣要確保民主安全繁榮尊嚴，必須要繼續維持高科技產品的繁榮，現在台灣的外匯排名本來是第四，過去半年被印度追上來，台灣消費稅5%，相對日本消費稅10%，台灣消費稅是亞洲國家中最低的。

觀察現在到日本旅遊很便宜，國人風行赴日度假，他打趣說「現在流行的是：比較窮的人去日本旅遊」，尤其日本基礎建設山光水色非常迷人，有櫻花跟楓葉景致，反而是比較付得起的人在台灣旅遊，因為台灣旅館價格還比較貴。

但他也提醒，台灣只是最近幾年獲得初步的發展成果，日本其實值得台灣羨慕的是從明治維新1870年代以來累積150年的基礎，其公共設施跟人文制度、人文面貌跟社會體制已經有一個非常好的成果，而台灣叫做「新富」，叫New Money，不要認為台灣贏了一次，會不會是一代拳王就此下去？還是想要再贏一次？台灣必須小心荷蘭病，解決人才、法規跟人權等問題。

而對川普取消美國電動車補助，引發台灣汽車供應鏈憂心，童子賢指出，全球在2024年賣出將近8000萬部的汽車，其中1710萬部是電動車，用平均3萬美元一台計算產值，創造將近5000億美元的產值，接近半導體一年6200億美元產值，會不會因為川普不補貼電動車就結束？其實不會。

他指出，美國消費電動車的比重原本就小於中國，中國在極力推動電動車的政策不變下，每年消費的電動車數量是美國的5倍以上，第二大市場是歐盟27個國家（5億人口），歐洲在環保意識上高過美國，加總起來48個國家更達7.5億人口。

童子賢表示，加上加拿大、日本、澳洲等幾個重要經濟體，只要這些國家的電動車消費趨勢不變，「那麼川普的政策只能影響美國內部，影響相對輕微。」童子賢分析，川普不會撼動電動車發展，頂多只是替電動車產業帶來困擾。

他猜測，川普大力鼓吹開採石油跟天然氣，是期望降低美國能源價格，進一步對工業製造有正面影響，除可吸引製造業回流，也能讓汽車工業及其他工業獲得便宜的能源價格，並降低國內通膨，提升生產力，帶動財富提升，間接則削弱中東跟俄羅斯影響力。