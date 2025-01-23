重啟核能鋪路！童子賢建言立院修3法 解台灣用電問題

台電預算遭刪除1000億元，和碩（4938）董事長童子賢指出，未來兩條路，不是全民電價調漲，就是台電舉債支應，其實台灣用電問題要解決不難，若讓核能發電比拉高至3成，將有機會幫台灣省「N個千億元」，故將建言台灣在核能議題上修訂「2法1條例」，進入修改法規程序：放鬆管制、研究能源安全（包括能源韌性與核安）。

童子賢22日表示，台灣用電問題要解決其實並不難，因為台灣在過去十年電力成長只有11.88%，但是全球的電力成長過去十年是25.48%，其中成長最快是中國達74%，其次是印度65%，反而歐美及日本過去20年用電趨向平緩，不但不成長還輕微下滑，故童子賢預估，台灣在經過2030年～2035年過渡期之後，用電會傾向於不成長或輕微下滑。

原因是用電效率提高，且依循發展先進國家模式不會大幅成長，只要找到良好的能源配比，就能讓台灣的能源電力供應進入穩定、經濟、有效狀態，只要台灣能源政策若能理性思考，執行起來並沒有這麼困難。

全球電力產值已經是石油的兩倍，意味電力在能源的重要性已經超越石油，目前全球低碳或零碳電力供電比平均約35%，歐盟更高達72%，台灣遠遠落後僅16%，在核三廠二號機停役後會再降至10.5%，在低碳努力上落後國際，這也是為何他在一年半前開始重視核能，「因為光靠風力跟太陽能發電要挽救地球暖化是沒有機會的」他說，除非讓核能攜手同行。

童子賢表示，台灣半夜耗電是日間的6~7成，高速公路跟路肩都要開燈，若基礎備載都靠風力跟太陽能發電麻煩就大了，因為晚上沒有太陽能，夏季沒有風，但若用儲能因應，首先日間太陽能發電量需達兩倍，一半日間用，一半儲存起來，其次是電價要把電池成本算進去，台電粗估就是電價會倍增，從3元多變7元，而多支付的1兆元成本其實都是付給外國。

童子賢表示，電力就是國家成本，可以說國力即電力，國家競爭力跟電力成本及電力品質息息相關，台灣2025年就將進入一年用電3000億度電的時代，若都靠綠能發電，台電試算過，每度電要變貴一倍價格，若假設每度漲3元一年就將增加兆元支出，將從全民口袋跟產業稅收來補，加重兩者負擔。

而核能相對穩定，他因此主張核能發電比應達3成，另外搭配小部分天然氣跟煤炭（火力發電），組成夜間電力需求的60%基載，他認為，在既有核一到核四土地上擴張核能綽綽有餘，反而若是全用太陽能發電，需要12個台北市面積的土地才能供應。

童子賢表示，現在一直討論核廢料的處理問題，其實是假議題，核廢料不是科技議題而是商業問題，只是商業問題處理要付出代價，第一個是重煉，第二個是採用比爾蓋茲現在發展的快中子反應爐，讓核廢料趨近於零，只是過去石化發電太便宜，導致投入核能研究的百億美元無法回收。

童子賢表示，核能發電有機會替台灣省N個千億元，至少一千億元起跳，有可能九千億元不等，這從新加坡以天然氣發電，最近也受不了跑去與美國簽署核能協議足以證明，現在瑞士跟瑞典都已修改法規，延長核子反應爐退役期限，每年只要測試安全就延役，原則上國際潮流是延役20~30年，日本跟義大利也重啟核能。

中國大力發展陸地風力跟太陽能之餘，每年更新增6~7座核電廠，以降低能源進口依賴。

童子賢表示，立法院諸位委員都是社會菁英，當更要秉持為台灣前途籌劃，為台灣生民謀福的心思，因此他大膽建言，應開始進入修改法規程序，放鬆管制，全力研究能源安全，包括能源韌性與核安。

他表示年後會結合台灣工商團體、外國商會，向政府建言提議修法，他指出，台灣在核能議題上需修訂「2法1條例」共3項法規。首先，在《氣候變遷因應法》中明確列出「非核家園」字眼，因法規明定，官員就必須要執行，後續要啟動核能，官員將束手無策，故最好能改掉「非核家園」字眼。