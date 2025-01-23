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去年12月失業率 連4個月走降

聯合報／ 記者葉卉軒陳素玲／台北報導

主計總處昨天公布去年十二月失業率為百分之三點三二，月減○點○四個百分點，連續四個月走降；去年全年失業率平均為百分之三點三八，較前年下降○點一個百分點，兩者同創近廿四年最低水準。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，若經濟狀況維持，由於一月是春節前的傳統消費旺季，商業活動旺盛，加上出口表現不錯，若沒有意外，且整體國際政經情勢穩定情況下，預期一月失業率會持續下降，目前整體勞動市場情勢穩定且朝正向發展。不過，譚文玲也說，預期上班族在領完年終後將出現轉職潮，屆時二月失業人數和失業率可能回升。

失業 春節

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