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三三會理事長林伯豐：留意美「三不政策」

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

三三會昨（22）日舉行今年元月例會，理事長林伯豐表示，美國總統川普推動「讓美國再次偉大」，台灣應注意其「三不政策」，政府要成立小組來因應，如何「配合美國、友好日本、與中國大陸恢復實體經濟及觀光互動」，都須政府正視。

林伯豐表示，川普政府所謂的三不政策，包括「不做無謂的外交，不派兵到境外實戰，也不犧牲美國大兵」，這三不講得很清楚。

至於企業界是否加大對美投資，林伯豐回應，要看實際供應鏈情況，對美國投資稅負等，應該怎麼做，等待經濟部給對策，企業也會想辦法配合新的經濟對策。

林伯豐隨後在致詞中指出，川普上任即成立新部門「對外稅務局」，負責收取來自外國的稅費，台灣恐難避免被加徵關稅。美中關係影響台灣甚深，台灣應謹慎面對與美國的關係，避免淪為美方政治籌碼，並與中國大陸保持和諧友好關係，儘速恢復兩岸交流。

至於川普下令退出巴黎氣候協定，林伯豐認為，綠能減碳是全球追求目標，但美國面臨物價上漲挑戰，新政府積極開發天然氣和石油，包括取消電動車補助，他認為台灣政府應好好觀察。

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