觀光諮詢委會 業界三建言

行政院昨（22）日召開觀光諮詢委員會，產業界提出三大建言，包含開放旅宿業移工、儘速開放兩岸觀光、解決業者經營成本高昂問題。與會人士表示，針對旅宿人力需求，會中有承諾會在農曆年後提出相關方案。

觀光諮詢委員會由行政院副院長鄭麗君主持，這是賴政府首度召開會議，委員名單納入許多產業界大咖。據了解，昨日會議，晶華國際酒店集團董事長潘思亮、長榮航空（2618）董事長林寶水皆親自出席，星宇航空董事長張國煒也是委員之一，昨日是由執行長翟健華代為出席。

鄭麗君表示，政府推動兩岸健康有序交流、恢復兩岸觀光旅遊政策不變，為確保國內旅遊業者及國人旅遊權益，應以「安全優先、雙邊對等」為原則，應由觀光小兩會儘速展開溝通。

另外觀光署已協調勞動部、僑委會放寬僑外生留用政策，爭取僑外生畢業後留台工作，並自今年元旦起放寬旅館業申請外國籍學生來台實習的許可期間。