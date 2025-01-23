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電力景氣 連八月黃紅燈

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
電力系統示意圖。(新華社)
電力系統示意圖。(新華社)

台灣綜合研究院昨（22）日發布2024年12月台灣EPI電力景氣指數，由於AI商機熱絡，半導體需求穩健成長，整體產業電力景氣燈號亮出連續第八顆黃紅燈，反映出景氣復甦態勢不變。

台綜院指出，去年12月全國產業高壓以上用電量較上年同期成長0.02%，產業用電成長漲幅收斂，主因基期偏高，但整體產業用電量維持穩定水準。

台綜院表示，2024年歲末，各國通膨逐步降溫且邁入降息周期，全球經濟穩步復甦。國內受惠AI及高效能運算等新興科技應用需求擴展，半導體持續蓬勃發展，同步帶動相關產業生產動能。

2024年12月半導體產業用電維持正成長，傳產終端需求漸回溫，惟上年同月用電基期偏高，台綜院預測2024年第4季經濟成長為1.8%。

台綜院指出，我國半導體業持續受惠AI、高效能運算等，加上年底消費性電子新品備貨旺季，2024年12月在上年同月用電高基期下維持正成長2%，電力景氣燈號連八月呈揚升的黃紅燈。由於新興科技應用需求強勁，持續推升電子及資訊通信產品接單成長，與用電量走勢來看，半導體業生產動能強勁，景氣維持復甦態勢。

半導體 景氣燈號

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AI商機旺 去年12月產業電力景氣燈號亮出第8顆黃紅燈

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