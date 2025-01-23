2035減碳目標挑戰40% 環長表示新數據「很有企圖心」

賴清德總統今（23）日將召開第三次國家氣候變遷對策委員會，將定案2032年、2035年減碳目標。據了解，2035減碳目標有機會觸及40%。環境部長彭啓明對此並未鬆口，僅表示新目標將「很有企圖心」。

環境部日前已公布，2030年減碳目標訂在28±2％（即26%至30%），賴總統在去年氣候變遷委員會中已經宣示，除了2030年外，也要重新盤點，提出2032年、2035年等年度減碳目標，將是今日開會的重中之重。

圖／經濟日報提供

據了解，各部會對於2032年減碳目標提高至35％並無太大意見，但對於2035年目標較具歧見。

知情官員透露，賴總統以2035年最高可減碳40%為頂標，要求各部會下去盤點，有部會認為有機會拚一把，透過鼓勵綠色投資，突破氣候科技瓶頸，認為2035年目標可訂在38±2％、即減碳36%至40%目標。

然而也有部會認為，美國總統川普上任後變數多、大量開採石油與天然氣等政策是否出現國際供應鏈品牌向成本妥協的鬆動心態，仍待觀察，更重要的是財劃法、總預算等國內不利因素影響施政，認為應訂在37±3%，也就是34%至40%的較大區間來緩衝。

今日登場的氣候變遷委員會，將有三項報告案。第一案是由環境部報告「第二次委員會議列管事項辦理情形」，第二案是環境部報告「積極設定減碳新目標」，第三案則以「落實減碳行動計畫報告」為核心，由國發會、經濟部、內政部、交通部、農業部、環境部等六大部會，依序報告「減碳行動」。

知情人士指出，最新減碳目標與行動計畫背後，是經過無數次繁複工作會討論，六大部會涵蓋能源、製造、住商、運輸、農業到環境等全方位盤整，以行動展現賴總統對於應對氣候變遷，達成國家永續、2050淨零轉型願景的決心與魄力。