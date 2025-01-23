和碩董事長童子賢看川普新政 未超出預期太多

美國總統川普上任就推出一連串新政策。和碩（4938）董事長童子賢昨（22）日指出，從結論來看，川普目前並未超出原來預期太多，反而有些是往好的地方稍微修正，例如對加拿大、墨西哥、中國大陸課徵關稅時間延後，並沒有擺出馬上對抗貿易夥伴的姿態。

童子賢表示，全球政治經濟專家都緊盯川普就職演說，市場為此暖身兩個月，結論並未超出原來預期太多。他呼籲美國應重視墨西哥、越南，這些都是人口超過1億人、其工業設施與西方合作基礎穩固的國家，但川普要用關稅來懲罰墨西哥跟越南，「老實說，你找不到朋友跟你合作。」

他說，企業之所以選擇墨西哥不是因為便宜，而是看中北美貿易協定、美加墨三國的整合，但是美加墨北美貿易協定會因為川普的新政策而破局。

此外童子賢指出，川普強調會驅逐非法移民，但希望留住美國留學生，選舉時，川普也揚言要對中國課徵60%的關稅，事後又放緩，所以回過頭檢視，川普2.0會比之前更有經驗、更成熟，以及更務實推動讓美國再次偉大的政見，亦即要振興美國經濟。

針對電動車政策，童子賢表示，全球電動車最大的消費國不在美國，而是中國大陸，大約是美國的三、四倍，其次是歐盟，中國大陸和歐盟的電動車政策不改，相信川普禁止美國電動車的補貼，不會撼動電動車發展，頂多是替電動車產業帶來困擾。