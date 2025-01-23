和碩董座童子賢：發展核電七成官員挺 國際商會擬提說帖

和碩（4938）聯合科技董事長童子賢昨（22）日受邀三三會演講，再度呼籲台灣應發展核電，他透露，近期他推展「發展核電的必要性」，已獲得政府六、七成文官支持。

童子賢說，台灣發展核電已獲得多數政府官員支持，但在立法院仍有待努力，他透露，已有國際商會友人正發起結合國內工商團體，擬在農曆年後將向政府提說帖。

圖／經濟日報提供

三三會昨日舉行2025年元月例會，邀請童子賢以「台灣產業與國際局勢」為題發表演說。他指出，觀察未來競爭力，人才、科技、算力、電力、製造基礎都將決定一個國家的競爭力。科技會影響國力，電力也會影響國力，不論是電動車、AI運算、晶片製造都需要穩定、經濟且不排碳的電力。相較於傳統的石化能源，唯有使用電力才有可能降低碳排，而且生產電力可能是全球最大產業。

針對台灣目前的電力發展，童子賢指出，台灣過去十年電力成長僅11.8%，低於全球成長的25.4%，相較之下，中國大陸過去十年電力成長為74%，印度也有65%，預期台灣到2030至2035年後，更需要用效能更好、更先進的能源設施。

台灣電力需求將邁入3,000億度，每度電力成本增加1元，國家或全民負擔就會增加3,000億元，但是「太陽能、風力發電救不了地球暖化」，也無法改善台灣電力問題，相較之下，核能電廠占地極小，對地狹人稠台灣至關重要，且核能廉價、經濟實惠，較天然氣一年有機會替台灣省下數千億元。

童子賢在演講中多次形容，「核廢料就像是動物園的老虎和獅子，用籠子關好，就不會跑出來危害市民」。他並強調，核廢料其實是可以處理的，未來的快中子反應爐新技術可減少核廢料，而過去並未投資發展核廢料處理技術，是因為原有的石化燃料太便宜了。

此外提到近日立法院三讀中央政府總預算，刪減2,075億元，台電千億撥補也全數刪除，童子賢對此表示，三黨應回歸理性，統刪不是辦法，他也為台電抱屈，如此一來只有兩條路，不是漲全民電價，就是繼續舉債；三三會理事長林伯豐則表示，總預算刪減後仍有2.9兆元，相較過去2.7兆元還多，運作應不會有問題。