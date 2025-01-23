彰化芳苑風電環評初審 建議不開發

環境部昨舉行彰化芳苑鋐威風力發電計畫第二次環評初審會議，由於風機過於接近民宅與學校，加上場址合理性、民意訪談遭指造假等質疑，環評委員審查認定本案對環境生態、學校師生、居民權益等有重大不利影響，建議不應開發，並送環評大會做最後審查。

芳苑鋐威風力發電計畫基地位於彰化縣芳苑鄉內陸，在芳苑鄉福海段、芳埤段、芳墘段等五筆地號設置五部風力機組；前次會議中，環評委員要求加強風機運轉低頻噪音、振動、眩影等評估，以及對鄰近民宅、學校與畜牧場等影響等，因此未通過初審。

芳苑鄉育華國小家長會長林清波表示，風機運轉時產生的陰影閃爍效應與眩光，不僅影響居民日常生活，更可能嚴重干擾學童的學習專注力。

永興村反風車自救會副會長林德助表示，業者去年十一月開第二次地方說明會，卻完全沒通知村民，會議名稱更直接表明為永興村「支持」風電發展說明會，既不尊重也毫無誠意。

芳苑鄉永興村民陳美雪表示，去年九月環評之前，村民都不知道要在村莊蓋風機，也未接獲環評通知，所有村民幾乎都反對風機，業者儼然是公然說謊、造假。

開發單位代表回應，之前村長和民眾確實沒明確表達贊成或反對，質疑是環團運作，沒有造假訪談。