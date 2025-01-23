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氣候變遷對策 總統擬提減碳新目標「很有企圖心」
總統府今天將舉行第三次國家氣候變遷對策委員會，賴清德總統可望提出二○三二年、二○三五年的溫室氣體減量新目標。環境部長彭啓明表示，這次要公布的數字是近年最具體的減碳目標，「數字很有企圖心」。環保團體則喊話，二○三五年應減碳百分之五十二。
第三次氣候變遷對策委員會議，預計進行三個報告案，包括環境部報告「第二次委員會議列管事項辦理情形」、「積極設定減碳新目標」。至於「落實減碳行動計畫報告」，將由國發會、經濟部、內政部、交通部、農業部、環境部等六大部會，提出共廿項減碳行動旗艦計畫。
因應二○五○淨零碳排，環境部訂每五年一期的階段目標，去年十二月底公布第三階段（二○二六至二○三○年）管制目標，落在百分之廿六到卅之間。
至於二○三二年及二○三五年的新溫室氣體減量目標，彭啓明說，今天會宣布，且由各部門共同擬定，可說是近年來最具體的減碳目標，很有企圖心，但也需要很努力，將推動新的旗艦計畫。
台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯表示，如果要符合二○五○淨零排放的法定目標，台灣需於二○三○年達到減量百分之四十才足夠，二○三二年應達成減量百分之四十六，二○三五年則應達到減量百分之五十二。
地球公民基金會、台灣氣候行動網絡研究中心等團體也共同聲明指出，二○二二年製造業碳排放量占比達一半以上，台灣需要一套整合性的產業淨零轉型戰略，包含積極的法規制度與碳定價、充足的公共預算、能引導私部門資金流向的綠色金融等，否則二○三五年減碳百分之五十二的目標必難實現。
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