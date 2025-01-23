台馬海纜2條全斷 最快下月修復

台馬二號、三號海纜全斷，數位發展部昨請中華電信即刻啟動微波備援。數發部表示，在海象條件允許下，海纜最快二月修復完畢，台馬四號海纜正在建置中，預計二○二六年六月完工。

數發部昨天上午臨時對「台馬海纜全斷」事件對外說明緊急處置作為，部長黃彥男說，台灣對外通訊都靠海纜，這個通訊架構非常重要，數發部也布建低軌衛星，希望天災或人為破壞時，都能維持良好的通訊品質。

早年海纜技術發展受限，大多只能鋪設在海床上，漁船經過就容易勾斷，這幾年技術精進，海纜才逐步埋到海床下，避免再遭勾斷破壞。

二○二三年台馬海纜也曾因中國大陸船隻經過勾斷嚴重斷線，導致馬祖對外斷訊。中華電信前往擴充微波通訊，現在的微波頻寬已來到十二點六Gbps，這容量高於馬祖地區平日流量高峰九點五Gbps。

數發部表示，海纜斷線之後，會將微波容量優先給關鍵基礎設施，如政府、銀行、醫院，春節期間當地民眾仍可透過ＡＴＭ提款，信用卡及網路線上交易不中斷。

另因低軌衛星逐步開通，春節期間返鄉民眾多、網路容量不敷使用時，會有八個低軌衛星和一個中軌衛星，提供網路備援。

數發部次長闕河鳴說，海纜除意外或人為斷裂，就是自然裂化，冬季是自然裂化較常發生的時期，因為系統都有監控，可預先排海纜修復船的期程，優先前往維修復原。

中華電信指出，海流會影響海纜，新式海纜都有深埋及防護，搭配系統監測，除了看傳輸品質，如果有船隻靠近，也會有AIS自動識別系統，通知船隻不要在那邊下錨，就算船隻沒有開啟ＡＩＳ功能，中華電信也會在發現船隻靠近時，通知海巡，請海巡勸離船隻。