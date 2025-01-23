七件重大投資案 過關

經濟部投審會昨（22）日通過七件重大投資案，合計投資金額約新台幣384億元。其中包含哥本哈根基礎建設基金（CIP）渢妙離岸風場，獲得增資新台幣220.8億元是其中最大案。

經濟部投審司昨日召開第16次會議通過七件投資案。盧森堡商CI FENGMIAO SCSP以220.8億元，增資哥本哈根基礎設施渢妙股份有限公司，再增加轉投資渢妙離岸風力發電股份有限公司，從事經營發電業等業務。渢妙離岸風力發電計畫是CIP在台灣參與的離岸風電第三階段區塊開發，規劃2027年併網。