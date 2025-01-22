首場觀光諮詢會議 鄭麗君盼1年內成立觀光研訓院

行政院副院長鄭麗君22日主持「行政院觀光產業振興諮詢會議」第1次會議時指出，觀光產業是以服務為核心的產業，輔導與培育產業人才尤為關鍵，請觀光署積極籌備「財團法人觀光研訓院」，以1年內成立為目標，強化國內市場研究調查、觀光行銷等專業人才的培育。

會議開始時，院長卓榮泰特別親赴現場致意，感謝所有與會委員貢獻所長，提供寶貴意見。卓榮泰表示，各界都非常關心國內觀光產業的發展，政府將加快腳步推動相關政策，也期盼與會委員能夠集思廣益提出相關建議，作為政府日後政策擬定的參考。

鄭麗君致詞時表示，賴清德總統在「國家希望工程」中揭示要延續「觀光立國」的目標，讓世界擁抱臺灣、讓臺灣成為「世界的臺灣」，並期許2030年我國觀光產業發展成為兆元產業。鄭副院長指出，未來將以「行政院觀光產業振興諮詢會議」作為溝通橋梁，整合政府跨部門資源，協調跨機關的觀光相關事務，透過「部會合作、產業對話、專家參與」，共同促進觀光產業發展，吸引更多國際旅客來臺旅遊。

鄭麗君強調，觀光不只是交通部觀光署的責任，政府各部會應該要培養發展觀光的概念，與地方及產業共同合作推動「觀光主流化」，讓臺灣各地都有旅遊特色及產品，跨產業連結形成完整的觀光生態系，並與民間一起努力打造臺灣的觀光品牌。

為打造臺灣觀光亮點，交通部觀光署在「臺灣永續觀光發展策略」報告中提出兩大旗艦計畫，分別是「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in台灣」及「永續觀光旗艦計畫」。在「北回之巔旗艦計畫」部分，由於臺灣位於北回歸線上，坐擁豐沛的山海地貌與文化生態，因此交通部觀光署特別結合內政部臺灣橫向軸帶永續行動、文化部多條文化路徑、農業部森林保育等跨部會資源，希望串起文化歷史、生態保育、地質地景、觀光遊憩功能等跨區域景點，吸引更多國際旅客到訪，也讓國人更親近自然與人文地景。

至於「永續觀光旗艦計畫」部分，則是希望打造50處國家風景區亮點建設、優化升級45處地方景點，以及高雄、臺南、桃園、苗栗、宜蘭與花蓮等6處地方重要廊帶，並透過觀光前瞻建設計畫，營造56處觀光前瞻魅力新亮點。交通部觀光署也預計在114至116年申請公共建設經費，透過塑造主題旅遊品牌、打造魅力永續風景區、深化全島體驗據點等核心策略，營造臺灣永續觀光亮點。

鄭麗君在聽取以上報告後表示，觀光是國家軟實力，觀光發展不僅是以旅客人次作為衡量指標，更應朝永續觀光目標邁進，請交通部觀光署後續將「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in台灣」及「永續觀光旗艦計畫」，循程序提報行政院重大公共建設計畫。

鄭麗君並指示觀光署針對不同世代、不同年齡層的族群規劃合適的旅遊推廣策略，以及推動創新的旅遊產品。鄭副院長指出，例如青年族群就是旅遊中最長效的客群，「年輕時去一個國家，愛上一個國家，會不斷回去」，臺灣也應該成為一個青年旅遊友善的國家。觀光署已結合教育部及相關部會提出青年學生旅遊的專案計畫，未來請交通部協調相關優惠住宿與交通措施，讓年輕人可以深度探索。

針對與會委員關心的觀光產業人力需求議題，鄭麗君表示，交通部觀光署已協調勞動部、僑務委員會放寬僑外生留用相關政策，爭取僑外生畢業後留臺工作，並且自今年元旦起，亦放寬觀光旅館業及旅館業申請外國籍學生來臺實習的許可期間。為持續促進多元人力投入旅宿業，請交通部觀光署結合勞動部推動婦女再就業計畫、中高齡者及高齡者就業補助計畫，鼓勵多元族群從事觀光旅遊相關工作。

至於與會委員關心的兩岸觀光議題，鄭麗君重申，政府推動兩岸「健康有序」交流、恢復兩岸觀光旅遊的政策不變。為確保國內旅遊業者及國人旅遊權益，兩岸旅遊應以「安全優先、雙邊對等」為原則，由「台灣海峽兩岸觀光旅遊協會」及「海峽兩岸旅遊交流協會」儘速就旅遊安全、品質、穩定性展開溝通，以利未來恢復旅遊交流能順利執行。