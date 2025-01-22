川普重返白宮 瑞銀艾藍迪：若全面加徵關稅消費科技受到影響較大

川普在就職演講提到，將透過關稅增加政府收入。瑞銀投資銀行台灣研究主管艾藍迪（Randy Abrams）指出，亞洲科技業可以暫時鬆一口氣，但未來仍可能公布更多關稅政策。如果全面加徵關稅，消費科技受到的影響較大，對雲端服務及人工智慧（AI）供應者影響較小。

艾藍迪指出，川普政府沒有立即量化或實施關稅，仍需進行研究，使亞洲科技業暫時鬆一口氣。要提醒投資人的是，2018年關稅分四階段實施，最後階段撤銷或下調更多科技產品的關稅。

瑞銀經濟團隊估計，關稅可能從2025年9月開始仍分四階段實施，主要針對大陸，基本上避免對其他地區課關稅。2026年全球經濟增長面臨的風險可能為0.25個百分點，通貨膨脹可能上升30個基點（1個基點是0.01個百分點）。

至於悲觀情境，則是川普兌現競選承諾，對大陸/全球其他地區加徵60%/10%的關稅，這將導致全球經濟成長率下滑1個百分點，美國經濟成長率降低0.5個百分點。

艾藍迪指出，如果全面加徵關稅，更直接的影響將集中在美國對大陸出口仍高的產品（由於消費高端化），這兩個市場合計占科技產品銷量的約35%、營收的約50%。根據2023年大陸對美出口數字，在約1,280億美元的科技產品中，約820億美元是智慧手機和個人電腦（PC），其次是電視、顯示器、數位相機及低端網路/路由器。

瑞銀指出，如果針對科技消費產品的關稅公布，PC及蘋果供應鏈的風險較大，AI及先進代工、先進封裝及動態隨機存取記憶體（DRAM）相對受到保護，生成式AI雲端投資的風險也較小，除非全面貿易戰導致全球經濟衰退。

在亞洲科技硬體方面，艾藍迪指出，雲端服務提供者/AI 影響較小，生產遷移及消費者則面臨一定風險。在瑞銀 2025 年五大主題和關稅點評報告中，對全面加徵關稅的影響的主要結論有四。

首先，雲端服務提供者或許可以減輕伺服器受到的影響。廣達（2382）在墨西哥沒有生產設施，風險較小，而其他公司在墨西哥設有基地。第二，ODM廠已為筆電產能遷移做好準備，約 70%在大陸製造，但準備搬遷。三，超過 90% 的 iPhone 在大陸製造，因此搬遷需要時間。四，關稅可能提高價格，影響整體需求。