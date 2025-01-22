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投審會通過7件投資案 渢妙離岸風電獲220.8億元增資

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部投審會第16次會議通過7件重大投資案。圖／聯合報系資料照片
經濟部投審會第16次會議通過7件重大投資案。圖／聯合報系資料照片

經濟部投審會22日召開第16次會議，核准及核備7千重大投資案，包括盧森堡商 CI FENGMIAO SCSP以220億8000萬元增資哥本哈根基礎設施渢妙公司，再增加轉投資渢妙離岸風力發電公司。

去年12月26日召開的第15次會議中，也核准盧森堡商CI FENGMIAO SCSP增資哥本哈根基礎設施渢妙公司28.38億元。

16次會議核准的僑外投資部分，還有韓商MEMC KOREA COMPANY以65億6900 萬元投資設立安科思資本公司，從事經營一般投資業等業務。

陸資投資部分，核准香港商鵬鼎國際公司（GARUDA INTERNATIONAL LIMITED）以30億元增資鵬鼎科技公司，其主要業務為軟性印刷電路板（FPC）製造及提供表面貼裝（SMT）服務。

對外投資有兩件，毅嘉科技以5000萬美元加馬來西亞ICHIA TECHNOLOGIES MALAYSIA SDN. BHD.，從事經營車載等電子零組件及其材料的製造、加工及買賣業務。興利開發公司以1.2億美元增資美國CTCI USA HOLDING INC.，再轉投資事業美國 CTCIAMERICAS INC.，從事工程承攬及規劃服務。

核准上市櫃公司對中國大陸投資部分，遠東新世紀以1900萬美元間接增資大陸地區投資事業遠紡工業（揚州）公司，從事經營瓶用聚酯切片、聚酯膠片及聚酯瓶胚產銷等業務。

帝寶公司投資2000萬美元間接增資大陸地區投資事業帝寶交通器材（丹陽）公司，從事經營汽車、摩托車用燈具及汽車零配件的研發及生產業務。

增資 毅嘉科技 經濟部 美國

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