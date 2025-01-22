快訊

「柯爸還好嗎？」柯文哲停留醫院半小時 面色凝重沉默離開

日JR長野站前爆隨機傷人…3人遭持刀襲擊急送醫 其中1人心肺停止

花旗銀行高階女主管陳屍英國住處 「頭部遭重創」疑認識凶嫌

經濟部汐止度量衡實驗室啟用 服務廠商就近檢測

中央社／ 台北22日電

經濟部標準檢驗局度量衡實驗室近日開幕啟用，除將提供符合國際法定計量組織（OIML）新版電子式型式認證技術規範的檢測服務，也建置完成亞洲第一座電波暗室實流檢測實驗室，未來國內廠商可選擇就近檢測，節省成本與時間。

經濟部標準檢驗局昨天在汐止舉辦「度量衡實驗室開幕暨啟用典禮」，標準局今天發布新聞稿表示，汐止實驗室的啟用將秉持服務不中斷原則，延續原承德路度量衡實驗室超過36年的檢測、校正（驗）等服務功能，提供更加完善的檢測能量，以維護交易的公平性及執法的公正性。

標準局表示，依據度量衡法公告列檢供交易使用及公務檢測用等度量衡器，包括水表、瓦斯表、磅秤、地磅及呼氣酒精測試器等，須經檢定合格始可販賣或計量使用。

因應水表及瓦斯表由機械式朝向電子式發展，標準局指出，汐止實驗室除將提供符合國際法定計量組織（OIML）新版電子式型式認證技術規範的檢測服務外，也已建置完成亞洲第一座電波暗室實流檢測實驗室，可以在水或氣體實際流通的狀態下，執行外在電磁訊號干擾的影響性評估測試，可進一步確保計量準確且有利業者技術轉型；未來國內廠商可選擇就近在國內完成檢測，節省成本與時間。

標準局強調，將積極營運管理汐止實驗室，提供更先進的度量衡檢測環境與設備，為保障消費者權益，提供強而有力的後盾，並協助度量衡產業提升技術能力及競爭力。

經濟部

延伸閱讀

影／藍委刪汐止白匏湖社宅預算 侯友宜：配合大家解決問題

接單美國 歷年第三高

低溫血庫拉警報 新北汐止義民里辦捐血送火鍋

汐東捷運推升汐止房價 主線施工市區將陷入交通黑暗期

相關新聞

最好改掉「非核家園」字眼 童子賢：年後將再度向政府大力建言

和碩董事長童子賢今（22）日指出，核能對於台灣企業未來發展相當重要，賴政府新內閣剛成立時，他就曾經與新內閣、文官高階學院...

創24年新低！2024年全年失業率出爐 「這年齡層」失業率較高

主計總處今天公布去年12月失業率為3.32%，月減0.04個百分點；全年失業率為3.38%，年降0.1個百分點，創下民國...

首場觀光諮詢會議 鄭麗君盼1年內成立觀光研訓院

行政院副院長鄭麗君22日主持「行政院觀光產業振興諮詢會議」第1次會議時指出，觀光產業是以服務為核心的產業，輔導與培育產業...

川普重返白宮 瑞銀艾藍迪：若全面加徵關稅消費科技受到影響較大

川普在就職演講提到，將透過關稅增加政府收入。瑞銀投資銀行台灣研究主管艾藍迪（Randy Abrams）指出，亞洲科技業可...

投審會通過7件投資案 渢妙離岸風電獲220.8億元增資

經濟部投審會22日召開第16次會議，核准及核備7千重大投資案，包括盧森堡商 CI FENGMIAO SCSP以220億8...

勞動部召開就安基金臨時會 委員建議加強失聯移工預防管理

為消除大眾對就安基金濫用的疑慮，勞動部月初公布把關就安基金的6大策進作為，今進一步召開就安基金管理會臨時會，說明管理運用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。