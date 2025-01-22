勞動部召開就安基金臨時會 委員建議加強失聯移工預防管理

為消除大眾對就安基金濫用的疑慮，勞動部月初公布把關就安基金的6大策進作為，今進一步召開就安基金管理會臨時會，說明管理運用精進規畫、提案修正「就業安定基金收支保管及運用辦法」讓支用範圍更明確，也討論明年業務規畫重點，預計4月召開本年度第一次正式會議，就明年預算編列進行審議。據轉述，因失聯移工問題嚴峻，有委員建議明年業務規畫應加強失聯移工的預防及管理。

勞動部勞動力發展署代理署長陳世昌說，去年底會議原本預訂討論115年就安基金業務規畫，當時部長提及外界對就安基金支用跟管理作法有疑慮，應待精進方案提出、落實後，再來討論業務規畫與預算，今天召開的臨時會，議程包括向委員報告本月3日提出的精進方案，並討論如何明確律定就安基金的用途範圍。

陳世昌指出，精進方案從用途、管理及資訊公開3個面向著手，如在用途上，勞動部將爭取將部分就業安定基金的費用轉至公務預算編列等。他轉述，有委員建議未來爭取公務預算的過程，可參考其他部會作法，釐清公務預算、基金預算的劃分原則，什麼計畫、科目應編在公務預算， 什麼編在基金。

對於外界質疑就安基金過度用於媒體廣宣，陳世昌說，會中有委員提醒不該因噎廢食，只要符合就安基金用途業務的媒體宣導費用仍應編列，民眾才能建立職場平權意識或知悉自身權益保障。

今天臨時會也討論兩項提案。陳世昌說，今提案修正「就業安定基金收支保管及運用辦法」，將基金3大用途明文放入運用辦法裡，並進一步在「提升勞工福祉」項下再細分「強化尊嚴勞動之權益保障」、「增進勞工意識及建構多元保障勞動權益」、「辦理特定弱勢對象扶助」、「促進職場勞工身心健康及建立危害意識之保障」；「外國人聘僱管理事務」以下則分列「辦理外國人聘僱管理及權益保障」、「辦理與外國人來源國業務聯繫」、「辦理外國人聘僱許可」等事項，讓籌編計畫都有可對應的用途項目。

除此，還包括明定行政費用為「基金管理及直接服務行政管理支出」，也刪除原來辦法裡的空白授權用途「其他有關支出」。陳世昌轉述，與會委員原則同意，也有委員建議在外國人聘僱管理事項，應特別側重、加強外國人權益保障。

陳世昌說，另一項討論案則有關115年業務規劃重點，包括開發潛在勞動力對焦產業需求、強化就業措施改善青年失業、提供各項措施協助淨零轉型受影響勞工、推動各項措施支持國家重點產業、完善勞動權益保障提升勞工福祉、優化跨國優化跨國勞動力運用管理制度。

委員則建議，應再加強失聯移工的預防及管理工作，並加強倡議ESG裡的企業社會責任部分。