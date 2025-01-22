投審會通過七件投資案 離岸風電大廠CIP獲增資220.8億元

經濟部投審會22日召開第16次會議，會中核准及核備七件重大投資案。其中，盧森堡商CI FENGMIAO SCSP以新台幣220.8億元增資哥本哈根基礎設施渢妙股份有限公司，再增加轉投資渢妙離岸風力發電股份有限公司，從事經營發電業等業務。

另一僑外投資案則是韓商MEMC KOREA COMPANY以新台幣65.69億元投資設立安科思資本股份有限公司，從事經營一般投資業等業務。

在陸資投資方面，為香港商鵬鼎國際有限公司（GARUDA INTERNATIONAL LIMITED）以新台幣30億元增資鵬鼎科技股份有限公司，主要業務為軟性印刷電路板（FPC）製造及提供表面貼裝（SMT）服務。

關於對外投資部分，則是毅嘉（2402）科技股份有限公司以美金5,000萬元增資馬來西亞ICHIA TECHNOLOGIES MALAYSIA SDN. BHD.，從事經營車載等電子零組件及其材料之製造、加工及買賣業務。

另一案則為興利開發股份有限公司以美金1.2億增資美國CTCI USA HOLDING INC.，再轉投資事業美國CTCI AMERICAS INC.，從事工程承攬及規劃服務。

在上市（櫃）公司對大陸投資部分，也有二案。一是遠東新（1402）世紀股份有限公司以美金1,900萬元間接增資大陸地區投資事業遠紡工業（揚州）有限公司，從事經營瓶用聚酯切片、聚酯膠片及聚酯瓶胚之產銷等業務。二是帝寶（6605）工業股份有限公司以美金2,000萬元間接增資大陸地區投資事業帝寶交通器材（丹陽）有限公司，從事經營汽車、摩托車用燈具及汽車零配件之研發、生產等業務。