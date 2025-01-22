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最好改掉「非核家園」字眼 童子賢：年後將再度向政府大力建言

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
三三會今日舉行1月例會，邀請和碩董事長童子賢演講。記者胡經周／攝影
三三會今日舉行1月例會，邀請和碩董事長童子賢演講。記者胡經周／攝影

和碩董事長童子賢今（22）日指出，核能對於台灣企業未來發展相當重要，賴政府新內閣剛成立時，他就曾經與新內閣、文官高階學院談過相關議題，他也曾邀請執政黨、在野黨一起討論這項議題，現在的關鍵在於立法院，就看立委何時提出相關法案。他也預計在過年後，結合台灣工商團體、外國商會，一起再度向政府大聲用力建言。

童子賢指出，台灣一年需要的電力大約是將近3000億度，如果一度電的價格增加1元，那麼，一年的額外支出就是3000億元，如果一度電的價格上調3元，一年就會額外支出將近1兆元。

目前台灣的發電結構有一部分來自太陽能、風力發電，太陽下山之後，夜間基載電力仍需要60-70%，這些大多來自於燃煤發電。

童子賢說，有些人提出，早上太陽能發出來的電可以儲存進電池，但事實上，儲能電池只適合做緊急備用，若全面採用太陽能發電，電價可能因此從現行的3塊多變成7塊多，此外，如果太陽能發電要滿足全台灣發電，就需要12個台北市大小的場地來放置太陽能設備，但是台灣土地面積小，根本沒有足夠的土地可以做太陽能。

過去，義大利也曾經擁抱太陽能發電，不過，現任義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）已經打算重新採用核電，擬開放小型模組化反應爐（SMR）。童子賢說，義大利發現，太陽能供應鏈主要都是來自中國，而且太陽能會破壞農地，這也讓義大利轉向重新擁抱核電。

童子賢也表示，在核能議題上，台灣有三個法規限制必須重新修訂。第一，跟環境有關「氣候變遷因應法」中，明確列出「非核家園」字眼，因為法規明定，官員就必須要執行，這樣一來，即使要啟動核能，官員也束手無策，最好能改掉「非核家園」字眼。

第二，是「核子反應器設施管制條例」，裡面規定核子反應器運轉執照最長40年、之後要作廢。目前，瑞士、瑞典都已經修改這項法規，建議台灣也必須要修改，否則，官員只能依法行政。第三，核子設施如果要延役，必須提前5年申請，這項限制應該要解除。

全球核能技術仍在持續發展中，人類在核能的進程上是大幅前進，童子賢說，未來，如果選用快中子反應爐，核廢料可以減少1-10%，他也期望台灣能夠重新考慮發電結構，將核能列入重要考慮。

太陽能發電 核能 童子賢 非核家園

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