2024年失業率平均3.38％ 寫24年新低

行政院主計總處22日公布2024年12月失業率為3.32%，月減0.04個百分點，連續四個月走降；2024年全年失業率平均為3.38%，較2023年下降0.1個百分點，二者同寫近24年最低水準。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，若經濟狀況維持現在情形，由於今年1月是農曆年前的傳統消費旺季，商業活動旺盛，加上出口表現不錯，若沒有意外，且整體國際政經情勢穩定情況下，預期今年1月失業率會持續下降，目前整體勞動市場情勢穩定且朝正向發展。

不過，譚文玲也提到，預期上班族在領完年終獎金之後將出現轉職潮，屆時2月的失業人數和失業率就可能回升。

主計總處今也同步發布2024年各縣市失業率，其中台北市、基隆市去年全年失業率3.5%相較其他縣市高一點。不過，譚文玲指出，各縣市最近四年失業率都是呈現下降趨勢。

此外，根據調查，12月就業人數1,161.2萬人，月增6,000人、年增2.9萬人；2024年就業人數平均1159.5萬人，年增6.7萬人。譚文玲指出，去年全年就業人數持續增加，主要是服務業增加7.7萬人，其中住宿餐飲業增加2.4萬人、醫療保健及社會工作服務業增加2萬人較多。

製造業部分，2024年就業人數則是年減7,000人。對此，譚文玲指出，其中和半導體相關的「電子零組件製造業」和「電腦電子光學製品製造業」就業人數增加，但傳產部分則呈現減少。

至於在「因工作場所業務緊縮或歇業」而失業部分，去年12月10.1萬人，已連續五個月都在10萬上下。不過，譚文玲指出，12月已較11月減少1,000人，主計總處會密切注意後續發展。

整體來看，去年12月因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於35小時工作及季節關係）導致周工時未達35小時者為16.1萬人，月減4,000人。

按年齡層觀察，12月15至19歲失業率7.33%、20至24歲11.23％，多為初次尋職，處職場調適階段，因此失業率較高；隨著工作逐漸穩定，失業率呈下降，25至29歲為5.61%，30至34歲為3.42%。