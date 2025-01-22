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創24年新低！2024年全年失業率出爐 「這年齡層」失業率較高

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導
主計總處今天公布去年全年失業率為3.38%，年降0.1個百分點，創下民國90年以來新低。本報資料照片
主計總處今天公布去年全年失業率為3.38%，年降0.1個百分點，創下民國90年以來新低。本報資料照片

主計總處今天公布去年12月失業率為3.32%，月減0.04個百分點；全年失業率為3.38%，年降0.1個百分點，創下民國90年以來新低。

主計總處統計，去年12月失業人數39萬9000人，較11月減少4000人；去年全年失業人數平均為40萬6000人，年減9000人、2.24%。

主計總處統計，113年全年勞動力參與率平均59.28%，年升0.06個百分點。113年就業人數平均為1159.5萬人，較112年增加6.7萬人、0.59%。

12月失業率3.32%，較上月下降0.04個百分點，經季節調整後失業率為3.39%，較上月下降0.02個百分點；全年失業率平均3.38%，年降0.10個百分點。

按教育程度別觀察，113年大學程度者失業率4.52%最高，高級中等（高中、高職）及專科程度者分別3.21%及2.68%。

按年齡層觀察，113年15至19歲者失業率8.58%，20至24歲者11.62%，多為初次尋職，且處職場調適階段，致失業率較高；25至29歲者失業率為5.87%，30至34歲者降至3.36%。

主計總處表示，113年主要國家失業率，南韓2.8%、美國4.0%、加拿大6.4%。

失業率

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