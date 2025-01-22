鄭麗君提出三大方向 形塑2050淨零轉型台灣模式

行政院副院長鄭麗君22日出席「公民社會的淨零沙盒實驗－以科技力、社會力、網絡力構築淨零社會基盤」展示會暨論壇時表示，政府已針對能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門的碳排放源進行「就源減碳」，並提出「五大制度創新」。

鄭麗君致詞時表示，國家科學及技術委員會自2023年推動淨零科技方案，並透過臺灣淨零科技方案推動小組，結合科技力、學術力、社會力，跨領域整合研發政策，形成臺灣淨零轉型與永續發展的驅動力量。身為行政院第一屆永續長，她要向國科會、臺灣淨零科技方案推動小組，以及「行政院國家永續發展委員會」氣候變遷與淨零轉型專案小組所有成員致上誠摯感謝與敬意。

鄭麗君指出，賴清德總統在「國家希望工程」中揭示「綠色成長與2050淨零轉型」願景，並提出五大轉型策略，包括：建構智慧共享的綠能戰略、推動數位與綠色產業的雙軸轉型、形塑淨零永續綠生活、政府會作為淨零轉型最強而有力的後盾，以及推動不遺漏任何人的公正轉型。而沙盒計畫推動的這兩年中，參加的 35 個試點單位，不乏有許多年輕人參與其中，透過多元淨零科技研發主題，實踐淨零轉型，包括：微水力發電、低碳農業、農廢再利用、永續產銷與社區、自然碳匯及都市循環經濟等領域，提出了許多實踐的方法。

鄭麗君強調，透過多元的實踐方式，不僅是一種「社會創新」的過程，更展現永續創新力量，形成各式創新的實踐方案，並發展出屬於臺灣特有的淨零轉型模式，以在地模式回應在地議題，為政府帶來更宏觀的社會視野與啟示，也為在地產業轉型帶來新機會，同時也達成社會生活的轉型。

鄭麗君提到，行政院預計於23日總統召開的「國家氣候變遷對策委員會」中，進一步提出臺灣下一階段的「國家自定貢獻」（Nationally Determined Contributions, NDCs3.0）目標，包括：2030年、2032年及2035年減碳目標，以接軌國際，展現臺灣更強大的減碳決心。

鄭麗君進一步說明，環境部先前已宣示，2030年減量幅度將由原先2022年發布的「較基準年（2005年）減量24%加減1個百分點」提升為「28%加減2個百分點」，而這項目標的擬定，是透過「由下而上」及「由上而下」兩種方式形成。在「由下而上」方面，由各部會優化其過去在「12項關鍵戰略行動計畫」中，所自主提出的減碳行動計畫；同時，透過淨零專案小組會同國科會專家小組，「由上而下」指定20項「旗艦減碳行動計畫」，而每一項行動計畫均可具體估算出減碳效益，可說是一份兼顧理想與可行性的臺灣總體減碳行動計畫，並據此核實堆疊出2030年、2032年及2035年減碳新目標。

鄭麗君強調，不論「旗艦減碳行動計畫」或各部會「自主減碳行動計畫」都是針對《氣候變遷因應法》所提能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門的碳排放源進行「就源減碳」。而為驅動整體淨零轉型，除推動個別減碳行動計畫外，必須帶動更大規模、更全方位的「制度創新」，不論是產業的綠色製造、循環經濟、低碳轉型、食衣住行各方面的生活轉型，以及在地的社會轉型等，因此政府也提出「五大制度創新」，包含：科技創新、金融創新、制定排碳有價制度、推動法規調適、擴大培育綠領人才等。

在地的每一個人都是臺灣淨零轉型的主體，鄭麗君強調，「五大制度創新」必須再加上「社區驅動與公民參與」，結合公民豐沛能量，展現公民創新行動，在地實踐臺灣的淨零轉型，相信透過「社區驅動與公民參與」為導向的實踐方式，將能使氣候變遷由危機化為轉機，帶來新的在地希望，並創造綠色的就業機會、綠色的產業、綠色的生活。

鄭麗君說，她始終相信，淨零轉型雖是因應氣候變遷的危機，但也是實踐聯合國永續發展目標SDGs所揭示綠色社會的願景，希望達到環境永續、促成綠色成長、讓社會更進步的目標，共同實踐永續發展，而透過「就源減碳」、「制度創新」及「社區驅動與公民參與」，可望形塑邁向2050淨零轉型的台灣模式，向世界展現臺灣新的氣候治理典範。