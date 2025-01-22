鋐威陸域風電不利影響大 經建議不應開發

環境部今天舉辦「彰化芳苑鋐威風力發電計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議，由於風機過於接近民宅與學校，場址合理性、民意訪談正確性等受到質疑，經專案小組審查認定本案開發不足以達到減輕開發行為的影響，也對環境、生態、學校師生、居民權益等有重大不利影響，本案經建議不應開發。

本案開發單位為鋐威能源股份有限公司，目的事業主管機關為經濟部，本計畫基地位於彰化縣芳苑鄉內陸區域，開發區位非屬近岸之風場，於芳苑鄉福海段、芳埤段、芳墘段等5筆地號設置5部風力機組；前次會議中，環評委員要求加強風機運轉低頻噪音、振動、眩影等評估，以及對鄰近民宅、學校與畜牧場等影響等，全案補正再審，今再召開第二次初審。

針對眩影等影響，開發單位表示，模擬結果顯示，風機500公尺範圍內的民宅、育華國小，全年受風機運轉眩影暴露時間皆可低於30小時，符合國外愛爾蘭、德國、荷蘭等國家風能指導原則的建議值；噪音部分，經重新模擬評估結果顯示，各鄰近敏感點合成後的低頻噪音皆可符合噪音管制標準。

芳苑鄉育華國小教導主任張清斗則提供現職主任的聯合聲明書，有關鋐威公司在其環評說明書之「彰化芳苑鋐威風力發電計畫歷次訪談紀錄單」中述及有關聲明者部分一事，為與事實不符的偽造。

開發單位代表不滿回應，之前的民意調查和訪談，有些村長和民眾確實沒有明確表達贊成或反對，但在環團運作下很多人不敢表達，或是只能站出來反對；去年11月的說明會結束後，有地方鄉親表態能夠理解和支持，但希望經過環評委員在科學論證的審查同意後才會站出來支持，現在所有資訊都能公告，沒有任何開發單位會笨到作假來讓環團和有心人士操作。

環評委員表示，居民沒有表示反對，但也沒有表達支持，開發單位這樣的寫法其實是有誤導的，5座風機都在永興村，住戶1500多人，假如真的有1000位民眾反對，從社會心理來看不是很好的做法，設置論述上也應有科學基礎證明沒有影響，選址建議應重新考慮。

也有環評委員指出，因為3、4號風機距離育華國小確實相當近，如果開發單位要說服環評委員支持，可以減少這幾支風機，否則本案就都不要做了；開發單位認為訪談沒有造假，但如果今天沒有居民表示意見，大家不會知道地方反彈是這麼大，開發單位表達的方式確實應該改進。

本案經環評委員綜合考量，判斷本案對自然環境、生態及當地眾多居民權益有顯著不利影響，建議認定不應開發，將送環評大會做最後審查。