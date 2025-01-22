快訊

龍年封關！外資抱股過年這檔買超最高 聯電被大賣8.8萬張

中職／悍將挖李珠珢像簽自由球員 韓網友：台灣是啦啦隊MLB？

夜間勞檢聚焦運輸、醫療、營建業 開罰224萬

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部職安署昨晚在北、中、南三地同步展開夜間勞動檢查。檢查員在軌道運輸作業，確認夜間工程鐵路斷電封鎖管制程序及人員防護具穿戴情形。圖／職安署提供
勞動部職安署昨晚在北、中、南三地同步展開夜間勞動檢查。檢查員在軌道運輸作業，確認夜間工程鐵路斷電封鎖管制程序及人員防護具穿戴情形。圖／職安署提供

勞動部職安署昨晚至今日凌晨，在北、中、南三地同步展開夜間勞動檢查，聚焦運輸倉儲業、醫療保健服務業、鐵路臨軌作業及營建工地等工作場所，全面檢視業者是否落實夜間工作防災措施、採取預防過勞及防範職場暴力等相關作為。總計檢查22場次，停工處分5場次，罰鍰金額達224萬元。

勞動部自7日起聯合全國勞動檢查機構啟動春安勞檢，除強化日常作業安全檢查外，對於夜間作業的安全防範也不鬆懈。職安署強調，夜間工作的危害因行業與產業特性而異，如運輸倉儲業，理貨作業常需搬運重物或操作大型機具，若夜間照明不足，極易引發事故且長時間駕駛容易導致疲勞，稍有不慎將可能釀成大禍。

醫療保健服務業的從業人員於夜間急診室工作，可能因病患或陪病者的不理性情緒，增加暴露職場暴力的風險，對其心理與人身安全構成威脅，而鐵路臨軌作業，夜間常見趕工需求或誤認夜間軌道車輛停駛，若未依規定進行隔斷或封鎖，疏於安全聯繫，容易引發重大意外。

北區職業安全衛生中心主任曹常成說明，昨天的夜間勞檢，主要違規項目包括施工架、樓板開口未設置安全網或護欄，高差超過1.5公尺以上作業場所未設置安全上下設備、施工架未設置繫牆桿、堆高機操作人員未具備證照等，總共停工5場次、開罰224萬元。

曹常成也提醒，鐵路臨軌作業執行夜間作業時應斷電封鎖施工，昨天雖未查出這項缺失，但這也是常被開罰的違規項目。

職安署呼籲，雇主應就所從事夜間作業進行危害辨識及風險評估，作為擬訂預防、控制措施及緊急應變程序的參據並據以執行，詳情可參考職安署訂定的「職場夜間工作安全衛生指引」，各勞動檢查機構也將持續加強宣導及進行監督檢查。

勞動部 職場

延伸閱讀

菲女在十分車站拍列車駛過身旁美照 張開雙手被撞受傷

王昭堡接任林鐵及文資處長 領航開創阿里山林鐵新局

陸鐵路客貨載運量 創同期新高

勞檢員流動率高 洪申翰：研擬提供支持方案

相關新聞

三三會林伯豐：川普上任 台灣應成立小組應對美國變化

三三會22日舉行今年元月份例會，針對美國總統川普上任後發表的就職演說，三三會理事長林伯豐表示，川普推動美國再次偉大，把墨...

AI商機旺 去年12月產業電力景氣燈號亮出第8顆黃紅燈

台灣綜合研究院22日發布2024年12月台灣EPI電力景氣指數，12月全國產業高壓以上用電量較上年同期成長0.02%，產...

吳誠文：能源是淨零關鍵 未來可評估進口替代燃料

國科會主委吳誠文今天表示，淨零過程中，能源是關鍵，不然再怎麼努力，可能達不到最終目標，目前台灣綠能來源占比以光電、風電最...

最好改掉「非核家園」字眼 童子賢：年後將再度向政府大力建言

和碩董事長童子賢今（22）日指出，核能對於台灣企業未來發展相當重要，賴政府新內閣剛成立時，他就曾經與新內閣、文官高階學院...

創24年新低！2024年全年失業率出爐 「這年齡層」失業率較高

主計總處今天公布去年12月失業率為3.32%，月減0.04個百分點；全年失業率為3.38%，年降0.1個百分點，創下民國...

鄭麗君提出三大方向 形塑2050淨零轉型台灣模式

行政院副院長鄭麗君22日出席「公民社會的淨零沙盒實驗－以科技力、社會力、網絡力構築淨零社會基盤」展示會暨論壇時表示，政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。