夜間勞檢聚焦運輸、醫療、營建業 開罰224萬

勞動部職安署昨晚至今日凌晨，在北、中、南三地同步展開夜間勞動檢查，聚焦運輸倉儲業、醫療保健服務業、鐵路臨軌作業及營建工地等工作場所，全面檢視業者是否落實夜間工作防災措施、採取預防過勞及防範職場暴力等相關作為。總計檢查22場次，停工處分5場次，罰鍰金額達224萬元。

勞動部自7日起聯合全國勞動檢查機構啟動春安勞檢，除強化日常作業安全檢查外，對於夜間作業的安全防範也不鬆懈。職安署強調，夜間工作的危害因行業與產業特性而異，如運輸倉儲業，理貨作業常需搬運重物或操作大型機具，若夜間照明不足，極易引發事故且長時間駕駛容易導致疲勞，稍有不慎將可能釀成大禍。

醫療保健服務業的從業人員於夜間急診室工作，可能因病患或陪病者的不理性情緒，增加暴露職場暴力的風險，對其心理與人身安全構成威脅，而鐵路臨軌作業，夜間常見趕工需求或誤認夜間軌道車輛停駛，若未依規定進行隔斷或封鎖，疏於安全聯繫，容易引發重大意外。

北區職業安全衛生中心主任曹常成說明，昨天的夜間勞檢，主要違規項目包括施工架、樓板開口未設置安全網或護欄，高差超過1.5公尺以上作業場所未設置安全上下設備、施工架未設置繫牆桿、堆高機操作人員未具備證照等，總共停工5場次、開罰224萬元。

曹常成也提醒，鐵路臨軌作業執行夜間作業時應斷電封鎖施工，昨天雖未查出這項缺失，但這也是常被開罰的違規項目。

職安署呼籲，雇主應就所從事夜間作業進行危害辨識及風險評估，作為擬訂預防、控制措施及緊急應變程序的參據並據以執行，詳情可參考職安署訂定的「職場夜間工作安全衛生指引」，各勞動檢查機構也將持續加強宣導及進行監督檢查。