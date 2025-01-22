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第三次氣候變遷委員會將登場 賴總統將提減碳新目標

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

賴總統於總統府成立三大委員會，國家氣候變遷對策委員會第三次委員會議即將在23日登場。據了解，第三次委員會議規模與陣仗相當浩大，報告案部分，除循例先進行上一次委員會議列管事項辦理情形報告，接續則由六大部會依序報告減碳新目標、減碳行動計畫，是以行動直接回應第二次委員會議，賴清德裁示要求「各級政府機關，廣納創新思維和機制，推動淨零轉型任務」，要公部門「以身作則」，由上而下展現政府部門對於推動淨零轉型、國家永續的決心。

明將登場的「總統府國家氣候變遷對策委員會第三次委員會議」，預計將進行三個報告案，報告案一由環境部報告「第二次委員會議列管事項辦理情形」，報告案二，同樣由環境部針對「積極設定減碳新目標」進行報告。值得注意的是，報告案三，則以「落實減碳行動計畫報告」為核心，將由國發會、經濟部、內政部、交通部、農業部、環境部等六大部會，依序針對「減碳行動」進行報告。

減碳是世界趨勢，去年COP29（2024聯合國氣候變化大會）中通過決議，未來將由聯合國監管以健全全球碳市場發展，確實推動減碳活動透明交易與管理；下一屆COP30，則預期將聚焦於各國提交NDC（國家自定貢獻）目標，期望透過設定減排目標，各國共同往2050年邁向淨零氣候願景前進。賴清德在第二次委員會議上，也對此做出宣示，「台灣一定要和世界同步」，要求在第三次委員會議上，環境部需提出2032年減碳新目標。

據了解，此次委員會議，賴清德將宣布台灣2032、2035年新減碳目標，同時搭配六大部門，提出共計二十項減碳行動旗艦計畫。此外，在減碳行動報告案中，國發會也將相應提出創新制度，並透過行政院的永續會氣候變遷與淨零轉型專案小組，以及環境部轄下的永續長聯盟，由政府帶頭、公私協力，在科技、金融、法規、碳價與公正轉型等面向進行推動。

參與委員會前期工作會議的知情人士指出，上述目標與行動計畫背後，是經過無數次繁複工作會討論，以及過程同步與委員會委員溝通後所提出來的願景，尤其此次光是報告案，由六大部會總動員接續報告，其中涵蓋能源、製造、住商、運輸、農業到環境等全方位盤整，是以行動展現賴清德對於如何應對氣候變遷，達成國家永續、2050淨零轉型願景，同時呼應與接軌國際趨勢，「讓台灣與世界同步」的決心與魄力。

氣候變遷 減碳 賴清德

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