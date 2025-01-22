2025聯經「人文企業獎」得主揭曉！24家企業組織獲類別獎項 首度頒發「特別貢獻獎」頒予童子賢

由聯經出版主辦的第二屆「人文企業獎」，近日評選結果揭曉，共24家企業及機構獲獎。連續兩屆參與評選的陳冲董事長表示，第二屆的參獎案例整體水準提升，競爭激烈。

聯經出版創立50年來，以人文為核心，倡議社會的人文風氣。去年第一屆「人文企業獎」獲得熱烈迴響，第二屆邀請五位產官界跨部會首長組成評審團，由願景工程基金會陳冲董事長擔任評審召集人，邀集教育部林騰蛟次長、文化部李靜慧次長、農業部杜文珍次長、國家發展委員會彭立沛副主委共同擔任評審。

「人文企業獎」共分五個類別獎項，「社會關懷」、「藝文推手」、「教育提升」、「地方發展」及「動物保育」，從多種面向彰顯人文精神，評選後授予典範獎、卓越獎、傑出獎三種獎別。本屆新增「創新特別獎」，鼓勵具創新和影響力者，以及「特別貢獻獎」，由當屆評審團提選出深具人文永續影響力之個人。

本獎項首次頒發的「特別貢獻獎」，頒予長期扶持藝術文化，貢獻卓越的和碩董事長童子賢先生。評審團表示，童子賢身為科技人，不遺餘力支持藝文、推動閱讀文化，以個人名義資助多部影視作品，也贊助遇到困境的藝術與公益團體。評審們盼透過此獎項，對這位在文化保存、藝文素養提升，對社會文化貢獻良多的企業家表達敬意和謝意。

經過評審團的審慎評選，2025 第二屆「人文企業獎」共24件項目獲獎項殊榮。

在「社會關懷」組，典範獎由成立26年、因應唐氏症與身心障礙者的「中華民國唐氏症基金會」，以及成立20年致力於提供醫療資源不足地區醫療服務的「台北慈濟醫院」榮獲。而卓越獎頒予投入20年改善偏鄉和沿海地區醫療資源的「新國民醫院」、推行13年的『1919食物銀行』計劃的「中華基督教救助協會」、長達8年以『鴻海獎學鯨』支持清寒家庭的「鴻海教育基金會」、長達28年執行偏鄉弱勢學子助學活動的「富邦慈善基金會」、以及執行22年的『技嘉有愛家遭變故獎助學金』計劃的「技嘉教育基金會」獲得。

「社會關懷」組傑出獎則由舉辦20年『身心障礙才藝獎』的「台北富邦銀行公益慈善基金會」、串聯員工和客戶隨手捐零錢『公益撲滿』專案的「公勝保險經紀人股份有限公司」、關懷偏遠地區長者，並改善醫療可及性的「彰濱秀傳紀念醫院」、與土地和社會共好的B型企業「芙彤園」、以及透過營養健康知識關懷孩子和長者的「佳格食品」獲得。透過線上線下傳播金融知識的「台北富邦商業銀行股份有限公司」榮獲傑出獎以及創新特別獎。此組別的創新特別獎頒給開創『移民工友友善服務』計劃的「全家便利商店」及攜手社福團體投入高雄偏鄉住屋修繕的「根基營造」。

「藝文推手」組別由14年來支持藝文團體，推廣藝文活動的「磊山保險經紀人股份有限公司」榮獲典範獎。卓越獎則頒予8年扎根偏鄉藝文教育的「中國信託商業銀行文教基金會」以及長達24年透過資源整合和藝企合作的「研揚文教基金會」。透過開館18年的『彰濱秀傳人文藝術館』、展現藝術也安定病人身心靈的「彰濱秀傳紀念醫院」榮獲傑出獎。

「教育提升」組別中，典範獎由耕耘18年『大手拉小手-助學、引導、育成』計劃的「普仁青年關懷基金會」獲得。卓越獎頒予10年來透過閱讀節目、媒體平台等不同形式提升閱讀風氣的「冠德玉山教育基金會」。傑出獎頒予透過出版品傳播日常醫學普及知識的「惟生醫學文教基金會」。

「地方發展」組別由成立12年，致力於永續農業，帶動雲林地方創生行動的「三小文創有限公司」榮獲卓越獎及創新特別獎。

「動物保育」組別，由深耕於鳥類保育、復育、棲地經營和教育推廣的「高雄市野鳥學會」榮獲典範獎。

第二屆「人文企業獎」的獲獎業者來自各種領域和產業，做法也多元，教育部次長林騰蛟對此深表讚許，「企業本身在很多的人文創新做法都有不錯的展現，讓我們看到企業經營的高度。」而國發會副主委彭立沛副重視企業的持久影響力，「企業社會責任能夠永續持續下去，其實是非常不容易的事情，對於有人文企業想法的公司，是很值得給他們獎勵的。」

文化部次長李靜慧次長肯定「人文企業獎」的舉辦，「聯經跨出了這一步，讓我們感受到人文精神不只有在人文單位裡，而是在各行各業裡都可以存在，也確實存在。」

農業部次長杜文珍從參獎案例看到每個企業在各自階段中努力，希望獎項給予他們肯定，也盼鼓勵更多企業加入。

聯經「人文企業獎」將於4月舉辦頒獎典禮、鼓勵與表揚企業機關的人文投入，也會將評審建議回饋所有參獎的企業組織，期盼帶來啟發，促進社會共好！