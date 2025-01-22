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童子賢：核能穩定可彌補協助風電、太陽能不足
三三會今天舉行114年度1月份例會，邀請和碩董事長童子賢演講，童子賢在三三會演講時表示「太陽能、風力發電救不了地球暖化」，也說明為什麼他支持台灣需要核能發電，包含核能穩定，可彌補協助風電、太陽能不足；核能占地極小，對地狹人稠台灣至關重要。也強調核能廉價、經濟實惠，較天然氣一年有機會替台灣省下數千億元，以及核電具韌性。
而針對立法院20日表決通過刪除台電1000億預算，在國民黨、民眾黨合流之下，我國政府機關預算遭到統刪，童子賢表示「政府施政跟國家治理，用統刪的方式 ，我想都不是一個好方法」，目前立法院三黨之間的爭執狀況，並不是一個理性的情形。
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