痛批業者造假訪談紀錄 居民要求芳苑鋐威風電撤案

環境部今天召開「彰化芳苑鋐威風力發電計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議，地方居民今於環評前在環境部前抗議，認為風機鄰近村落距小學不到500公尺，除了危害學童身心健康及學習品質外，也痛批業者環評造假不實，要求環委應立即否決本案。

鋐威能源股份有限公司規畫在芳苑鄉永興村農地上設置5支裝置容量3MW風機，附近居民組自救會，並透過連署表達反對立場。前次會議中，環評委員要求加強評估風機運轉低頻噪音、振動與眩影等，對鄰近民宅、學校及畜牧場的影響等，全案補正再審，今將召開第二次初審。

彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君表示，彰化陸域風機最早主要設置在彰濱工業區沿岸，遠離社區聚落，但近年有超過20支陸域風機進到北芳苑的沿海養殖專業區，裝置容量達3-4MW，密度高且鄰近住宅，居民生活品質、健康及養殖產業都受到不同程度的負面影響。

彰化芳苑鄉公所主秘林茂舜表示，在國家的綠能政策正下，芳苑鄉儼然已成為風光大鄉，在海面上布滿了離岸風機，養殖專區開放做漁電共生及設立風機，而彰化芳苑鋐威風力發電計畫環境影響說明書的歷次訪談紀錄單所示，芳苑鄉永興、和平、芳苑、信義、民生、王功及興仁等村長及所附訪談鄉民均表示贊成，但永興村民在得知風電廠商將在村內設置5支陸域風機後群起激憤，居民自主成立「永興村反風車自救會」，並發起聯署。

芳苑鄉育華國小家長會長林清波表示，風機運轉時可能產生的陰影閃爍效應與眩光，不僅會影響居民的日常生活，更可能嚴重干擾學童的學習專注力，導致學校教育環境品質下降，這對一個應該安全、安靜的學習場所來說，是完全不可接受的。

永興村反風車自救會副會長林德助表示，開發業者在環評會前2024年11月24日召開第二次地方說明會，但卻完全沒有通知村民，會議名稱更直接表明為「永興村支持風電發展說明會」，明顯是為開發而召開的說明會，既不尊重在地意見，也沒有誠意進行溝通。環評書件所附的訪談記錄更有造假不實的狀況，要求環評委員應立即否決本案。

芳苑鄉永興村民陳美雪表示，業者在去年9月19日環評之前，村民都不知道要在村莊蓋風機，村民也都也沒有接獲環評通知，整個聚落村民99%以上都反對風機，業者卻在環評書上表示有居民支持，就是公然說謊造假。

即將就讀育華國小的大班陳姓同學，也跟家長一起出席，將對環評委員喊話，要安靜安全的學習環境，拒絕大風車。