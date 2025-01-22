結合科技力達到2050淨零排放目標 國科會秀執行成果

為實現台灣2050淨零排放目標，行政院於成立「台灣淨零科技方案推動小組」，推動「公民團體創新示範與沙盒試驗計畫（沙盒計畫）」，旨在整合資源推動淨零科技研發，加速實現淨零生活與社會轉型。國科會今舉辦113年度沙盒執行成果發表，行政院副院長鄭麗君、國科會主委吳誠文出席。

國科會舉辦「公民社會的淨零沙盒實驗—以科技力、社會力、網絡力構築淨零社會基盤」成果發表會，並透過「公民科展」及「新書發表」的方式，呈現113年度沙盒計畫的執行成果，並促進跨界交流。

鄭麗君致詞說，淨零轉型應「促進平等」。淨零應為所有人民、產業與地區提供機會，不讓任何人因轉型而被放棄，而是積極創造新的轉型和發展可能，包括人的能力提升，增加工作機會與報酬，支持地區產業轉型及生活轉型。透過淨零沙盒實驗，轉化為實踐公正轉型精神的公眾治理機制，並兼顧區域均衡發展。

吳誠文也表示，藉由透過與產官學研的對話，以沙盒計畫的推動經驗，為淨零社會基盤轉型可滾動式提出符合台灣本土適切的淨零轉型政策建議，加速落實「均衡台灣在地希望」與「綠色成長與2050淨零轉型」。

國科會指出，「台灣淨零科技方案推動小組」112年正式向公民團體徵求創新淨零科技方案，至今已推動第二年。2050年的淨零轉型不再只是科技的實現，而是各界與人民共同努力的方向。 而這次活動中，展示沙盒計畫兩年內共計支持35組試點團隊成果，涵蓋五大淨零科技領域，包含永續能源、循環經濟、自然碳匯、低碳農業、低碳產業與綠色生活。各團隊結合試驗主題，研擬創新解決方案，為台灣淨零轉型提出多元視角。