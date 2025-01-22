去年12月EPI電力景氣指數維持黃紅燈 川普上台添變數

台灣綜合研究院今日發布2024年12月EPI電力景氣指數，12月全國產業高壓以上用電量較前一年同期成長0.02%，產業用電成長漲幅收斂。主要是上一年同月產業用電量為當年度最大漲幅，用電基期偏高，因此12月用電成長縮減。但整體產業用電量維持穩定水準，加上 AI商機持續熱絡，半導體需求穩健成長，整體產業電力景氣燈號仍維持揚升的黃紅燈，半導體勢頭依舊強勁。

不過，美國總統川普上台後經貿政策的不確定性，恐增添全球貿易、投資、供應鏈風險，後續仍需審慎觀察影響力道。

2024年12月國內半導體科技產業用電維持成長，傳統產業終端需求漸次回溫，惟上年同月用電基期偏高因素下，台綜院預測2024年12月經濟成長率為1.7%，第4季經濟成長為1.8%。

台綜院指出，2024年歲末，隨著各國通膨逐步降溫且邁入降息周期，全球經濟溫和復甦。國內受惠AI人工智慧及高效能運算等新興科技應用需求擴展，半導體產業持續蓬勃發展，整體產業電力景氣燈號連續8個月維持揚升的黃紅燈。台電高壓以上用電方面，2024年12月整體產業用電量較上年同月成長0.21%，其中製造業用電成長0.12%，服務業用電成長0.52%。

各主要產業狀況，製造業因人工智慧、高效能運算及雲端產業等商機持續發酵，加以年底消費性電子旺季加持下，國內半導體生產動能依舊強勁，傳統產業則因國際終端需求漸次回溫，且受惠半導體用材料需求增加，化學材料業及塑橡膠業等用電漲幅增加；惟上年同月基期偏高因素，12月製造業用電僅小幅成長0.17%，整體製造業電力景氣燈號仍維持揚升的黃紅燈。從製造業12月外銷訂單因AI熱潮延續，與用電量兩者走勢來看，製造業景氣向上復甦態勢不變。

化學材料業國際終端需求雖漸次回溫，但復甦腳步緩慢，加上部分機組設備歲修，以及部分廠商受景氣影響進行產銷調整減產等原因，產業生產動能偏弱，去年12月用電量僅微幅成長0.1%，電力景氣燈號仍維持衰退的藍燈，由於石化產品持續受到海外同業產能過剩之低價競爭影響，化學材料業景氣仍未出現觸底反彈跡象。 鋼鐵業因受到中國大陸房市低迷，鋼鐵產能過剩，低價傾銷海外影響，國際鋼需偏於疲弱，12月國內鋼鐵業用電成長為負5.4%，電力景氣燈號續呈黃藍燈。

半導體業則持續受惠人工智慧、高效能運算及雲端產業等需求強勁成長，先進製程、先進封裝價格調漲、生產效率提升，半導體業者積極擴建封裝工廠，擴大先進封裝產能，以滿足快速增加的AI半導體需求，加上年底消費性電子新品備貨旺季，去年12月在上年同月用電高基期下維持正成長2%，電力景氣燈號連續8個月呈現揚升的黃紅燈。半導體業生產動能強勁，景氣維持向上復甦態勢。

電腦、電子及光學製品業：電腦、電子及光學製品業受惠5G、高效能運算及雲端產業持續熱絡，以及人工智慧相關新興科技應用擴展，加上農曆年前備貨需求，筆電及手機訂單增加，成長幅度近三成，電腦、電子及光學製品業景氣樂觀看待。

台綜院認為，綜觀來看，2024年台灣受益於全球半導體邁入上行周期，AI人工智慧與高科技產品需求激增，帶動資通產品需求強勁，國內半導體業者加碼投資擴廠增產，外需出口優於預期，創造歷年第三高外銷訂單金額，但半導體勢頭依舊強勁，經濟維持穩定成長。