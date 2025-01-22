童子賢看川普上任起手勢 關稅政策有略好的修正

川普上任美國總統，展開一連串新政策，對此，和碩（4938）董事長童子賢22日指出，從結論來看，川普目前並沒有超出原來預期偏差太多，反而有些是往好的地方稍微修正，比如對加拿大、墨西哥、中國大陸關稅往後延，顯見第一天並沒有擺出馬上對抗貿易夥伴的姿態。

童子賢表示，全球政治經濟專家都緊盯川普就職演說，市場也對此暖身兩個月，但結論並沒有超出原來預期偏差太多，反而有些是往好的地方稍微修正，比如對加拿大、墨西哥、中國大陸關稅往後延，顯見第一天並沒有擺出馬上對抗貿易夥伴的姿態。

此外，童子賢指出，川普除了強調會驅逐非法移民，但會希望留住在美國留學生，選舉時，川普也揚言要對中國大陸課徵60%的關稅，事後又放緩，所以回過頭檢視，川普2.0會比之前更有經驗、更成熟，以及更務實推動讓美國再次偉大的政見，亦即要振興美國經濟。

針對電動車方面的政策，童子賢表示，全球電動車最大的消費國不在美國，而是中國大陸，大約是美國的3、4倍，其次是歐盟，所以中國大陸和歐盟的電動車政策不改，相信川普禁止美國電動車的補貼，並不會撼動電動車的發展，頂多是替電動車產業帶來困擾。