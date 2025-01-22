福壽董事長洪堯昆：黃豆、小麥、玉米受川普各種經濟政策牽動

福壽（1219）董事長洪堯昆表示，美國總統川普才剛上任，目前看起來黃豆、小麥、玉米的原物料走勢還算穩定，至於原物料的未來走勢，現在沒有人看得出來未來會怎麼走，未來還是要看川普各種經濟政策變化。

目前福壽因應市場變動，黃豆等原料庫存已經買到4月，台灣跟美國的關係還算不錯，比較擔心還是美國新總統的政策會影響到未來黃豆、小麥、玉米的走勢，今年如果原物料走勢能較為平穩，各種物價也會跟著平穩下；尤其，大陸現在庫存量很多，短期性的變動不大，然而美國對於中國大陸任何的策略，長期還是會牽動黃豆、小麥、玉米的價格波動。

俄烏戰爭再打下去實在沒有意義，今年戰爭結束的可能性很大，烏克蘭是全球主要的糧食生產地，停戰對於歐洲的農產品的供應會更穩定，歐洲地區通膨優先受惠，更有助於穩住全球物價，停戰對於全球經濟走勢是正向。

食品是消費品，兩岸開放更多的交流，只要來台的旅客增加，就會造成更多的食、衣、住、行的民生需求，兩岸交流對於傳統產業的挹注比較明顯，科技產業較不易受惠，兩岸的開放，民生產業會立即受惠，兩岸往來頻頻後，金門就會率先感受到市場需求商機。

洪堯昆進一步分析蛋價，目前蛋價一直在跌，然而國內的需求都很強勁，價格不應該這麼低，受到中盤蛋商過年前囤積蛋告一段落影響，近期價格已經開始下滑；推估年後第一周蛋價還是會走跌；政策推動洗選蛋策略是對的，蛋品專業化對於消費者更有保障。福壽的洗選蛋比約7、8成。