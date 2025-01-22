三三會林伯豐：川普上任 台灣應成立小組應對美國變化

三三會22日舉行今年元月份例會，針對美國總統川普上任後發表的就職演說，三三會理事長林伯豐表示，川普推動美國再次偉大，把墨西哥灣改為美國灣，台灣應注意川普的三不政策，再加上川普宣布退出世界衛生組織（WHO），台灣應成立一個小組來應對美國的變化，如何配合美國、友好日本、與中國中陸恢復實體經濟及觀光互動，這個政府應該要重視。

林伯豐表示，川普政府所謂的三不包括：不做外交無謂的投資，不派兵到境外實戰，也不犧牲美國大兵，這三不講的很清楚。針對企業界是否加大對美投資？他則回應要看實際供應鏈情況，對美國投資的稅賦等，應該怎麼做，等待經濟部給對策，企業也會想辧法配合新的經濟對策。

針對在野聯手刪預算，林伯豐表示，立法院刪減預算後，政府總預算還是2.9兆元，比過去的2.7兆還多，政府運作應該不是成問題。

過去政府對於疫苗，超思蛋等不當花費，應該徹底檢討，同時接受立法院的監督是有必要的，立法院是人民選出來最高的民意機關，行政院應全力配合民意。

針對台電撥補被刪了，林伯豐表示，就算補貼2,000億元，台電還是會虧損，電價還是會上漲。他認為基本原因就是能源政策錯誤，台灣應該承認過去的錯誤，並要發展新型的小型核能發電（SMR），這才是正規作法，核能發電每度1.1元，民間生產綠電每度要3.1元到3.7元，政府就發包5.2元，這是很不合理，應該予以檢討，同時對過去錯誤的能源政策，現在彌補回來。

林伯豐隨後在致詞中指出，川普上任即成立新部門「對外稅務局」，負責收取來自外國的稅費，台灣恐難避免被加徵關稅， 他呼籲政府應成立專案小組，密切觀察川普的政策變化，並提出因應策略。美中關係影響台灣甚深，台灣應謹慎面對與美國的關係，避免淪為美方政治籌碼，並與中國大陸保持和諧友好關係，儘速恢復兩岸交流。

林伯豐表示，2024年截至11月底來台的外國旅客人數74.7萬人，與2019年創歷史新高的1,186.4萬人，相差將近1,000萬人，台灣觀光逆差推估達新台幣4,436億元，國旅市場大幅衰退。針對台灣觀光產業的發展，林伯豐提出五大建議：

一、政府應成立「國家觀光產業促進委員會」，做有系統性、長期的觀光政策規劃，積極優化設施、重建硬體與導入AI升級軟體。

二、加強友善觀光的交通建設，推動更多縣市區域通票，發揮「一鄉一特色」，打造具文創特色活動。

三、開放國際觀光旅館業短期專案引進移工，解決業者人力需求。

四、企業對於培養6年以上，有技術能力、有貢獻的中階移工，希望留住優秀的人才，目前「移工留才久用方案」規定不超過移工核配比率25％，建議政府應研議增加中階移工留下來的比例。

五、近期中國大陸宣布上海、福建的團體旅客可來台，對台釋出善意，政府也應鬆綁兩岸所有的交流活動，包括商務及專業活動、陸客來台等，為台灣觀光產業挹注成長動能。

林伯豐並表示，2024年7月27日核三廠1號機停止運轉後，台灣電力供應的備轉容量率低於10%的次數超過10次，是2023年全年的2倍，今年5月核三廠2號機將除役，核電歸零，台灣將面臨缺電及電價上漲的風險。

他強調，台灣對進口能源依存度高，為滿足能源供應安全及2050淨零碳排，政府應參考國際趨勢，並兼顧台灣能源的脆弱性，重新檢討能源配比。期盼立法院能盡速完成「核子反應器設施管制法」修法，積極發展先進SMR核電廠，以改善台電的財務困境，才能達到「穩定供電、合理電價、淨零碳排」。