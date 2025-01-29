低出生率促使經濟崩壞？以中國為例：沒小孩未來沒勞動力、失去國際競爭地位

最大的國家，最低的出生率

中國國家統計局座落在一幢灰褐色、蒼白、低矮，且看上去不曾奢想得到任何建築獎的北京樓房內，建築物的內部整潔得令人惶恐。

就在我們踏進去的同時，一群身穿清潔工制服的年長女性巡視著大廳，努力擦拭著閃閃發亮大理石地板上看不見的汙漬。大廳裡，穿著天藍色短袖高領齊膝洋裝、頭髮整齊地在腦後紮成包頭的女性們，聚精會神地排排站，就好像空姐正在接受檢查一般。

在和我們的接待者（想與我們討論社會研究與民調發展的中國國家統計學者代表）碰頭後，一部分的女性跟在我們後頭，和我們一行人一起穿越最初走進來的那條長廊；其餘人則繼續站在走廊上，指引我們走到適當的房間，感覺就好像這些中國統計學家們不認得自己的辦公室。

那是一間無窗的會議室，就跟世界上那些平凡無奇的辦公室沒有兩樣，裡頭放著電腦、投影機等。

女人們在每一張椅子後面站定，每當你啜飲了一小口提供的綠茶後，這些人就會立刻為你加水。在那筆芯削得完美的鉛筆和筆記型電腦旁，貼心地擺放了溫熱的濕毛巾，只要你一拿起來使用，毛巾就會立刻換上新的。

天知道假如你拿起鉛筆來用，到底會發生什麼事？事後，中國同事向我們解釋，中國政府有所謂的充分就業政策（或至少是他們能做得到的充分）。

這些女性是從農村招募來的，負責到北京執行這些工作。任何一份工作－即便是毫無意義的工作，也總比人力閒置好。

身為世界上人口最多的國家，中國有大量、廉價的勞動力可隨意使用。

許多西方企業正是因為那大量、廉價的勞動力，而將工廠遷移至此，並引發許多認為中國廉價勞工損害美國製造業的批評。這樣的批評或許曾經是對的，如今卻也不復當年。

是的，中國的人均僅為美國的3分之1，但生活水準卻出現巨幅的提升，其成長率更是遠超過任何已開發國家。

美國經濟學家布蘭科.米蘭諾維奇（Branko Milanović）認為，如今真正的薪資落差已不存在於中國與美國間，而存在於此兩國內的高薪所得者與低薪所得者間。

中國的勞動市場正在逐漸萎縮，因為中國人大規模地放棄生孩子這件事。

世界上最大的國家，擁有最低的出生率，而這樣的低出生率已經維持了數10年之久。

由於中國不接受移民，因此想當然的數學結果告訴我們，其將面臨人口衰退與迅速老化、勞動人口縮水，且社會的依賴性更重。中國正在步上日本的後塵。

唯一的差別在於：日本社會是先變富裕，再開始變老。中國則沒有這麼幸運。

在近期一趟從深圳（擁有1,200萬人、連結著香港與中國內陸的城市）到北京的旅途中，我們對看不到什麼嬰兒的情況感到吃驚。

在多數機場中，帶著孩子的父母是相當常見的情景，而安檢區內的嬰兒車更是永恆不變的麻煩（「我從來沒有見過一輛嬰兒推車能在20分鐘內摺疊好」喬治.克隆尼（George Clooney）在《型男飛行日誌》（Up in the Air）中的角色這樣說道）。

但無論是在深圳或北京，你幾乎見不到嬰兒推車，見過的數量用一隻手就足以計算完畢（左手完全派不上用場）。我們真的努力找過了。

因出生率已死一事而感到擔憂的中國政府，終於在2016年廢除了那可怕的一胎化政策。

一胎化政策是理想主義與官僚主義走火入魔的產物。在內戰結束、現代中國創立後，毛澤東鼓勵中國人民生育孩子，以滿足軍事與經濟結合的期待。

結果證明，好事太多只會變成壞事。1950年代末期，過剩的人口導致了數千萬人死亡的大饑荒。在這場饑荒後，中國政府的態度有了180度的轉變，並成立了計畫生育委員會。

1971年，第四個五年計畫啟動後，政府展開了所謂的「晚、稀、少」政策，呼籲人民晚一點結婚、拉長生下一胎的間隔，同時生少一點孩子。

光這些或許就足以讓生育率掉到替代率的程度。1979年，在政府的鼓勵與都市化下，生育率從1960年的6.2，下降到2.5（1960年代，中國僅有16%的人口居住在都市。如今，該數字已經成長到54%，2050年更預估會攀升到76%）。

但計畫者就是熱愛計畫。

同年，鄧小平頒布了具強制性的一胎化政策，儘管有許多例外（少數民族有豁免權，且在許多情況下，當第一個孩子為女孩時，可以得到生第二個孩子的許可），但根據國家官員的估計，在這項政策於2016年被正式廢止前，中國總共阻止了4億名新生兒的誕生。

一胎化政策是威權主義最可怕的體現。

國家沒有利用激勵的方式（像是透過教育或免費的節育用品），反而採取壓迫手段，讓那些渴望生下第二個或第三個孩子的父母為之心碎，並讓獨生子女只能孤單地長大。

如同多數高壓政策，此一政策也弄巧成拙，讓出生率在死亡率開始下降的同時（感謝經濟發展與更好的醫療系統），卻繼續朝著替代率以下貼近。

現在，中國人平均壽命為76歲，比2010年又增加了令人吃驚的18個月。這也意味著在本世紀內，中國的老年與依賴人口將繼續攀升，出生率卻會繼續下降。到了2040年，中國人將有4分之1為老年人口（全球的預估平均值為14%）。

我們必須強調此點：大量人口不代表就有大量的生育人口，尤其在平均年齡偏高時。

1960年，中國的年齡中位數只有21歲；現在，卻是38歲；到了2050年，更會上升到50歲。屆時，比起和自己角逐世界強權的美國，中國的年齡中位數將更接近日本（日本為53歲，美國為42歲）。

人口統計學家王豐用一個數字，簡潔地總結了中國的人口困境：160。

「首先，該國擁有1.6億名內部移動者，這些為了追求更好生活的人，提供了經濟蓬勃發展所須的勞動力。第二，有超過1.6億名的中國人，年齡在60歲以上。第三，有超過1.6億個中國家庭，僅有1個孩子，這也是我國長達30年限制夫妻只能生一胎的政策下場。」

王豐嚴肅的結論指出，人口下滑與社會高齡化，或許會掀起政治正當性的危機。

「在過去30年間，中國的政治正當性都是建立在快速的經濟成長之上，而後者必須仰賴廉價且出於自願的勞動力。勞動力老化將迫使此經濟模式做出改變，並讓政治統治變得更為艱難。」

中國的一胎化政策還有另一項更悲劇的後果：因為針對特定性別而進行的墮胎手術，導致中國失去了大量的女性人口。

一胎化政策再加上必須生下男丁以傳承香火的傳統思維，是男女比例失衡的主因。

一般而言，每105名男嬰應該對應100名女嬰。在中國，卻是每120名男嬰對上一百名女嬰。

而男女失衡的情況，在中國某些鄉村間更為嚴重。「失蹤」的中國女性數字約介於3,000萬至6,000萬之間（儘管有些鄉村地區的女性根本沒有報戶口）。

倘若有至少3,000萬名女性失蹤了，這也意味著至少有3,000萬名男性找不到老婆。

此外，儘管在中國社會風氣下，女性大多會結婚，但現在有許多女性為了追求個人事業而反抗結婚。這也意味著她們會透過晚婚的方式（倘若最後有結的話），來追求自己在教育與事業上的目標。

中國或許很快地，就會出現數百萬名孤單、在性方面受挫的年輕男性，而這對社會安定絕對不是一件好事。

中國政府認為，一旦廢除了一胎化政策，很快就會迎來國內的嬰兒潮。但截至目前為止，這樣的嬰兒潮並未發生。

如同我們在其他地方所見到的，一旦小家庭成為常態，這樣的常態將會延續數個世代。

低生育率陷阱抑制了預期，這點在中國尤其顯著，畢竟政府長久以來不斷宣揚小家庭的好處。

此外，輸卵管結紮是中國最受歡迎的節育方法，生育年齡的婦女之中，有整整一半的人表示自己或伴侶有進行結紮。因此，即便潛在父母現在想要再生一個孩子，他們的生理條件也不允許。

易索普關於理想家庭規模的調查，也強調了此點。高達93%的中國受訪者，一致同意最理想的家庭規模，就是擁有兩個以下的孩子。

有20%的受訪者甚至認為只生一個或沒有小孩，是更為理想的狀態。小家庭常態已經深深烙印在中國的文化內，就連離開中國的中國女性，往往也會繼續抱持著這樣的思維。

在加拿大的所有移民族群之中，中國女性的生育率是最低的，甚至比本來就已經夠低的土生土長加拿大女性還低。

儘管有這麼多壓倒性的證據，指出中國的生育率會繼續維持低水準，聯合國卻預測數字會從2020年的1.5，成長到2050年的1.75，再攀升到2100年的1.81。這將讓中國在本世紀末，仍能維持著10億人口的水準。

但有鑑於所有證據都指出中國家庭傾向維持現在的小規模，或許我們可以認為沃夫岡.魯茲和其維也納同仁的預測，會更接近現實。考量到中國女性教育程度提高所帶來的影響，他們認為中國生育率在本世紀間，將會維持在1.4至1.5間。

假使預測為真，中國的人口將在2100年下滑至7億5,400萬人—比聯合國的預測人口還少上2億5,000萬，也比當前的中國人口少了令人震驚的6億3,000萬。

在本世紀內，中國就有可能失去近乎一半的人口。

但這還不是最糟糕的情況，倘若魯茲的快速發展模式或聯合國的低出生率預測成真，中國人口有可能崩解到僅剩6億1,200萬至6億4,300萬。

整整7億人，將從地球表面消失。

這種低出生率有可能成真嗎？不僅有可能成真，甚至還有可能太樂觀。

目前中國統計部門的生育率數字為1.2，且官方分析師考量到未報戶口的可能新生兒，判定這樣的數字過低。

但假如這個數字一點都不低呢？某些人口學家引用了中國國家統計局在2016年發表的一份調查，其中所使用的生育率數字為1.05。

其他研究則指出在長達10年中，生育率一直維持或接近這樣的水準，直到2035年為止，生育率將會繼續如此。這聽上去並不會讓人難以置信。

畢竟，香港和新加坡也顯示當地的生育率已經下滑到1.0或以下；中國的大城市如北京和上海，其生育率也低於1.0。與此同時，還有許多中國人生活在生育率較高的農村地區，正朝都市蜂擁而去。

倘若中國的父母繼續如此，在本世紀末，中國的人口將只剩下5億6,000萬。就人口層面來看，中國將不再是如美國般的大國。

無論如何，中國的人口正面臨蓄意、被操控的大型崩潰邊緣。過去從未發生過這樣的事情。

在本書的稍後，我們將探討此種改變帶來的經濟與地緣政治後果。但對中國來說，這都不是什麼好預兆。 （本文摘自今周刊出版《無人地球：全面改寫經濟、政治、國際局勢的人口崩潰之戰》，作者： 達瑞爾．布瑞克、約翰．伊比森）

全球人口要成長到如聯合國預測的110億，其中一種方法就是靠印度繼續維持其在上一世紀中那樣瘋狂的高生育率。

1950年，印度的人口只有3億7,600萬；50年後，其人口卻成長了3倍，直逼10億。

在未來幾年內，印度就會取代中國成為世界上人口最多的國家—據聯合國預估，2060年在這片次大陸上，將住著令人吃驚的17億人口。接著，人口會開始緩慢地下滑。

這種預測成真的機率有多高呢？我們一起來看看。