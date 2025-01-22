AI商機旺 去年12月產業電力景氣燈號亮出第8顆黃紅燈

台灣綜合研究院22日發布2024年12月台灣EPI電力景氣指數，12月全國產業高壓以上用電量較上年同期成長0.02%，產業用電成長漲幅收斂，主要歸因於上年同月產業用電量為當年度最大漲幅，用電基期偏高，但整體產業用電量維持穩定水準，加上AI商機持續熱絡，半導體需求穩健成長，整體產業電力景氣燈號維持揚升的黃紅燈，而這也是2024年5月以來的第八顆黃紅燈。

台綜院表示，2024年歲末，各國通膨逐步降溫且邁入降息周期，全球經濟穩步復甦。國內受惠AI人工智慧及高效能運算等新興科技應用需求擴展，半導體產業持續蓬勃發展，同步帶動相關產業生產動能。2024年12月國內半導體科技產業用電維持正成長，傳統產業終端需求漸次回溫，惟上年同月用電基期偏高因素，台綜院預測2024年12月經濟成長率為1.7%，第4季經濟成長為1.8%。

台綜院指出，我國半導體業持續受惠人工智慧、高效能運算及雲端產業等需求強勁成長，先進製程、先進封裝價格調漲、生產效率提升，半導體業者積極擴建封裝工廠，擴大先進封裝產能，以滿足快速增加的 AI 半導體需求，加上年底消費性電子新品備貨旺季，2024年12月在上年同月用電高基期下維持正成長2%，電力景氣燈號連續八個月呈現揚升的黃紅燈。且半導體業由於新興科技應用需求強勁，也持續推升電子及資訊通信產品接單成長，電子產品外銷訂單成長逾三成，成長表現亮眼，與用電量兩者走勢來看，半導體業生產動能強勁，景氣維持向上復甦態勢。

台綜院還提到，綜觀來看，2024年台灣受益於全球半導體邁入產業上行周期，AI人工智慧與高科技產品需求激增，帶動資通產品需求強勁，國內半導體業者加碼投資擴廠增產，外需出口優於預期，創造歷年第三高外銷訂單金額。2024年12月全國產業用電及經濟成長因上年同月基期偏高效應，成長幅度收斂，但半導體勢頭依舊強勁，經濟維持穩定成長。後續值得注意的是，川普政府上台後經貿政策的不確定性，恐增添全球貿易、投資、生產供應鏈下行風險，後續仍需審慎觀察影響力道。

台電高壓以上用電方面，2024年12月整體產業用電量較上年同月成長0.21%，其中製造業用電成長0.12%，服務業用電成長0.52%。