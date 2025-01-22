2035年減碳40%？彭啓明僅透露數字「很有企圖心」
明天總統府氣候變遷對策委員會上提出2032年及2035年的減量目標。環境部長彭啓明今天表示，這次要公布的數字是近年來最具體的減碳目標，但是否落在外界相傳的35-40%，彭啓明仍未鬆口，僅表示「數字很有企圖心」。
因應2050淨零碳排， 環境部依「氣候變遷因應法」規定訂定每5年一期的階段管制目標，環境部去年12月底公布第三階段（2026年至2030年）管制目標，落在26%至30%之間，比國發會提出的2030年國家自定貢獻（NDC）目標23％至25％成長最多5個百分點。
明天1月23日的第三次總統府氣候變遷對策委員會上將提出2032年及2035年的減量目標，外界猜測，2035年減量目標有可能落在40%左右。
彭啓明指出，正式數字要讓總統賴清德明天對外宣布，因要兼顧國際政經局勢的改變，數字到現在還在微調當中，不過這次的數字是各部門共同擬定的，因為減碳需要六大部門一起來努力，可以說這次的數字是近年來最具體的減碳目標，很有企圖心但也需要很大的努力的目標，也會推動新的旗艦計畫來支持。
另針對美國總統川普日前簽署二度退出巴黎氣候協定的行政命令，彭啓明表示，8年前美國也退出過一次，那時影響整個聯合國氣候會議的氛圍，這次應該也不例外，今年底的COP 30可能會讓全球碳市場統一機制延宕，可預期美國將加速開採天然氣和石油，這會讓全球能源價格下降，也讓美國經濟有顯著提升，雖然會增加大量碳排，不過美國氣候科技仍是全球領先，台灣不會放棄和美國的緊密合作。
另核三廠2號機今年5月將退場除役，是否會影響國內減碳？彭啓明坦言，目前規畫的淨零做法確實沒有納入核能。
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