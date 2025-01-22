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明總統府公布2032、2035年減碳目標 環團：至少要52%

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
明天總統府將總統府氣候變遷對策委員會上，將提出2032年及2035年的減量目標。圖／聯合報系資料照片
明天總統府將總統府氣候變遷對策委員會上，將提出2032年及2035年的減量目標。圖／聯合報系資料照片

環境部去年12月底公布第三期（2026年至2030年）溫室氣體階段管制目標，較基準年2005年減量26至30%，明天總統府將總統府氣候變遷對策委員會上提出2032年及2035年的減量目標。環團表示，若要符合2050淨零排放的法定目標，2035年應達到減量52%。

因應2050淨零碳排， 環境部依「氣候變遷因應法」規定訂定每5年一期的階段管制目標，環境部去年12月底公布第三階段（2026年至2030年）管制目標，落在26%至30%之間，比國發會提出的2030年國家自定貢獻（NDC）目標23％至25％成長最多5個百分點。

而為接軌國際作法，2032和2035年的減碳新目標，將在明天1月23日的第三次總統府氣候變遷對策委員會上提出，但目前仍未透露具體數字，但外界猜測，2035年減量目標有可能落在40%。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯表示，環境部2024年12月公布新的2030年減碳目標，從原訂的24±1％提高至28±2％，並同時預告明天舉行的總統府氣候變遷對策委員會上將提出2032年及2035年的減量目標，但若要符合2050淨零排放的法定目標，台灣需於2030年達到減量40%才算足夠，2032年則應達成減量46%，2035年應達到減量52%。

趙家緯指出，伴隨2030年減碳目標提高，官方也正式提出該年再生能源的電力佔比需達30%。而若要達到2035年減量52%的目標，再生能源占比更需達到60%。然而當前再生能源目標落後，主因是過去政策過於重視衝高裝置量，缺乏以公正轉型和地方共融為目標的整體規畫與社會溝通，使再生能源發展機制欠缺公民參與及治理規範，導致失去社會信任，才延宕推動進程。

地球公民基金會、環境權保障基金會、綠色公民行動聯盟、台灣環境規劃協會、主婦聯盟環境保護基金會、台灣氣候行動網絡研究中心等也透過共同聲明指出，因應巴黎氣候協定，世界各國都將在今年提出預估可達成的2035年減碳目標，也就是國家自主貢獻（NDC 3.0），呼籲政府在今年透過行政部門的協調、氣候變遷對策委員會的召集、以及更廣泛的公民參與，在今年11月的COP30前向國際與台灣社會提出符合氣候正義、政策一致性、資訊透明等原則的NDC 3.0。

該聲明也指出，2022年製造業碳排放量占比達到51%，其中石化、鋼鐵、電子產業又是排放量最高的產業，而石化和鋼鐵產業在低碳製程技術的發展、公私部門的資金投入、政策工具的支持上均遠遠不及能源部門，台灣尤其需要一套整合性的產業淨零轉型戰略，這包含積極的法規制度與碳定價、充足的公共預算、有效推動低碳產品生產與需求的政策工具、能引導私部門資金流向的綠色金融、必要的基礎建設規畫等，才能協助台灣難減排製造業加速去碳化，否則2035年減碳52%的目標必難實現。

再生能源 氣候變遷 減碳

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