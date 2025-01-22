美國建商信心指數九個月新高 短期重返擴張還需觀察

美國12月NAHB建商信心指數從46小幅回升至47，為九個月來最高水平、且高於市場預期的45。

分析師指出，觀察其中的銷售狀況指數上升3點來到51，而潛在買家流量指數上漲2點來到33，以及未來六個月銷售預期下降6點至60，下降主因來自30年期固定房貸利率仍維持6%以上，讓住宅建築商因擔心抵押貸款利率飆升可能會嚇跑買家，銷售前景樂觀情緒下降，所幸受益當前銷售及潛在買家客流更加樂觀，加上川普政府未來將創造有利的美國優先經濟環境仍有效提振建商信心，因此目前建商信心仍處於改善階段。

展望未來，目前建築商透過降價促售激勵措施來吸引買家，包括建商代替客戶預付費以降低利息成本的房貸買斷，不過，目前美國抵押貸款利率仍達到去年5月初以來最高水準，並延續長達數月上漲態勢，因此這次建商信心即使回穩，短期間要回到50之上的擴張階段，仍需要一段時間才可能實現。