川普挺馬斯克太空夢 事新科、華通、昇達科、台揚等跟著旺

美國總統川普20日發表就職演說，「要在火星插上星條旗（美國國旗）」。這目標與太空探索科技SpaceX暨特斯拉創辦人馬斯克目標不謀而合。業界看好，川普未來可望加速太空產業發展，從太空火箭到低軌衛星，台灣太空產業概念股事欣科（4916 ）、華通（2313）、昇達科（3491）、台揚（2314）可望受惠。

川普表示：「我們將在星辰中追尋美國的天命，把美國太空人送上火星，並在火星插上星條旗。」

川普言論，讓同在現場的馬斯克相當激動，馬上給予掌聲並比讚。馬斯克隨後也在X平台上PO出影片，放上美國國旗，寫著「美國登陸火星」。

馬斯克被川普任命主掌政府效率部，他更稱，要擺政府效率部送上火星。馬斯克也在另一個場合發言指出，「你能想像美國太空人首次將國旗插上另一個星球會有多棒嗎？」

馬斯克這麼興奮其來有自，早在20多年前，馬斯克成立SpaceX就立下目標「讓人類移民火星」，那時連美國太空總署NASA都一度放棄將人送上火星。

SpaceX要執行馬斯克兩個瘋狂的太空計畫，一個要讓全球人類都可以寬頻上網而打造星鏈計畫（Starlink），另一個則是最終要讓人類移民火星的星艦計畫（Starship）。

星鏈計畫與星艦計畫相輔相成，SpaceX透過發展星艦計畫，大幅降低發射成本且快速發射衛星，讓星鏈成為全球最大規模的低軌衛星群，且遠遠領先其他競爭對手，而隨著星鏈在全球累積超過400萬用戶，且逐漸形成商業模式，為SpaceX帶進更多的營收與資金，再投入更多資金投入星艦計畫，以完成馬斯克「讓人類移民火星」的夢想。

業界分析，川普大力支持美國太空人登上火星目標，可望讓SpaceX等火箭公司有更多來自政府的資金或資源，加速整體從火箭到衛星的太空產業的發展。

而台灣太空產業以低軌衛星為主，在火箭佈局較少，但在賴清德總統的太空產業布局帶動下，也展開加速發展，台灣出現首家民營航太火箭製造商-晉陞，已經在日本及澳洲進行火箭發射，今年更將進行首次運載火箭發射，將自行開發的衛星以自製火箭送入太空軌道。

另一方面，業界也看好SpaceX火箭技術發展快速，更降低衛星發射成本，也有助於第二代甚至第三代衛星發射，進而帶動台灣低軌衛星供應鏈蓬勃發展。

日前經濟部也分享，2021年台灣低軌地面通訊產值約386億元，2024年產值可望來到966億元，創新高，更看好有50家業者可望打進國際供應鏈。