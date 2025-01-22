川普上任就喊對墨國課稅 這三家代工廠壓力最大......

美國總統川普就職後釋出計劃2月1日前對墨西哥、加拿大課徵最高25%關稅的訊息，重創在墨國部署重兵的台灣伺服器代工廠，以緯穎（6669）當地伺服器產品占出貨美國比重高達七成、英業達（2356）墨國伺服器產能占整體伺服器產能35%，衝擊最甚；金寶（2312）也以墨國為生產重鎮，當地廠區去年下半年甫進入試產階段，也難逃衝擊。

其他台灣伺服器代工廠方面，鴻海（2317）在墨西哥也有布局，但因集團全球都有工廠可調配，影響可控；緯創墨國產能包括車電與伺服器，惟生產比重較低；廣達（2382）、仁寶（2324）墨西哥廠專注生產車電產品，運輸成本不如整機櫃伺服器高昂，影響相對較小。

法人指出，輝達GB200才剛要進入放量階段，代工廠原先看準墨國地理位置與關稅優勢，搶進當地設廠或擴產，就近供應美國四大雲端供應商（CSP）AI伺服器，如今在墨國的生產布局規劃，將因川普鳴響關稅第一槍而全盤遭打亂。

業界表示，墨西哥高居美國進口伺服器金額比重第一，去年占比達67.4%，雖然自台灣出貨的伺服器金額比重也大幅增加約20%，但墨西哥具鄰近美國的地緣優勢，仍為台廠就近供貨首選。

緯創（3231）集團旗下緯穎目前出貨至北美地區的伺服器約七成來自墨西哥廠，廠區位於華瑞茲市，產能包括前段的主機板製造到後段的整機櫃組裝產線。對於川普預告將對墨國課徵關稅，緯穎表示，將持續與客戶溝通，按照需求彈性調配產能因應。

英業達墨西哥產能占整體伺服器產能約35%，廠區也位於華瑞茲市，目前產能主要為L10（組裝與測試）及L11（整機系統組裝）。英業達表示，交貨給美系客戶的伺服器產品，將先從台灣、泰國及捷克等地廠區出貨，確切的出貨項目與比重，將視後續政策出爐進行規劃。

金寶過去伺服器產品主要在泰國生產，因應AI伺服器新客戶墨國生產需求，去年下半年開始在墨國試產L2（PC板製造），如今墨國新產能才剛要迎來出貨旺季，就面臨川普重稅壓力。

金寶總經理陳威昌先前在法說會上表示，L2產品已啟動泰國廠產能因應，加上集團很早就進行全球布局，在美國印地安那州、加州聖地牙哥都有工廠，可因應後段組裝需求。

其他台灣代工廠方面，緯創墨西哥廠位於華瑞茲市（Juarez），當地新廠今年首季完工，以強化集團車用與伺服器GPU產能。緯創董事長林憲銘日前表示，在川普政府新政拍板、關稅開始實施前，緯創在美國的產能佈局將足以調配因應，對此相當有信心，但也預期相關政策對全球經濟會造成較大影響。

廣達目前在美國東岸與西岸都有產能，未來也將因應需求在兩座廠區擴產，廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令日前直言，對「川普2.0」時代可能引發更深層次的區域製造議題，廣達相對較游刃有餘。

仁寶表示，車電產品生產除在墨西哥外，在美國也有印第安那州廠，可依據客戶需求彈性調整，預期影響不大。