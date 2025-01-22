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解讀勞保財務數字…有玄機

經濟日報／ 記者 江睿智

眾所關注下，勞動部終於端出最新勞保精算結果。儘管政府大力撥補加上勞保基金投資績效創下前所未有佳績，勞保僅延後三年破產。若展望未來經濟及社會情勢，勞保未爆彈仍難解。

勞動部這次精算中，對財務有利因素皆一面倒樂觀，三年前政府只撥補720億元，這次高達3,870億元，並將勞保基金投報率上修至4.5%。退休率方面，相較於三年採十年經驗值，這次改採以兩年經驗值計算，官員解釋，政府鼓勵中高齡延後退，59歲以下退休率下降，投保人數不會減少，保費收入還能維持。儘管在如此樂觀假設下，勞保只延後三年破產。此外，熟悉金融市場人士表示，勞保基金長期報酬率押到4.5%，但短期內仍可能出現大幅波動，今年川普重返白宮，市場變數大增，「4.5%報酬率」壓力很大。

在政府撥補方面，依報告，未來每年至少撥補勞保1,200億元以上，政府未來還有能力持續大力撥補？仍是問號。在勞保財務較上次「美化」下，勞保隱藏未爆彈只是延後三年。

勞保基金 勞動部

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