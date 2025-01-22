勞保破產大限再延三年 潛藏負債增至13兆元

勞動部昨（21）日發布2024年勞保最新精算報告，因政府近年大力撥補，加上勞保基金投資效益提升，勞保基金破產年限從前次精算的2028年延至2031年，破產危機再延後三年。這是勞保第二次延後破產年限。

勞保每三年精算一次，這次是以2023年12月31日為精算基準日，投保人數為1,010萬人，精算勞保未來50年財務。根據最新精算結果，勞保潛藏負債攀升至13.23兆元，平衡費率高達31.42%，較上次精算27.83%，提高了3.59個百分點。

勞動部勞動保險司長陳美女表示，這次精算破產年限較上次報告延後，主要是政府撥補勞保、投保人數與投保薪資增加。她指出，隨著最低工資成長，最近三年平均勞保投保薪資成長率為1.9%，也較上次精算的1.5%來得高。

官員說，截至2025年政府累計撥補勞保3,870億元，上次精算時撥補720億元，這次計入精算的撥補額度高達3,150億元。

勞保基金績效佳也是主因。陳美女表示，基金報酬率設定由4%提高至4.5%，她說，2019年至2023年勞保基金報酬率為7.51%，調升基金報酬率是貼近實況。根據精算報告，勞保基金餘額2025年底成長至兆元以上，但2026年水位開始下降。

不過因近年物價大幅上漲，此次精算是採近十年消費者物價指數年增率及近三年物價上漲，上述兩者平均，約1.8%，上次精算是以近十年CPI平均年增率0.9%精算，兩者相差大。這代表未來勞保老年年金給付將因物價成長而大幅增加。

勞保潛藏負債攀升至13.23兆元，較上次精算的10.29兆元，暴增近3兆元。陳美女表示，平衡費率及未提存精算負債增加，主因CPI年增率假設提高，及實收費率小於平衡費率，亦即收進來保費遠不足支出給付，以及勞工選擇老年年金比率逐年提高所致，這次以2023年老年年金選擇比率92%計算。

對於勞保財務如何持續改善，陳美女表示，未來將繼續鼓勵中高齡勞工續留職場、就能繼續繳保費，也會強化納保給付審核，並強化基金多元投資與布局，維持勞保財務穩健。

陳美女強調，勞保是社會保險，產生未提存精算負債是普遍現象，且會隨著被保險人年資及投保薪資增長而增加，並需於所有勞工同時結算年增請領給付才會發生。在實際上，並不會一次全部實現，而是逐年支出。



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