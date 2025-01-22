環境部長彭啓明：減碳浪潮不會停

美國總統川普宣布退出巴黎氣候協定，環境部長彭啓明昨（21）日表示，回顧八年前美國第一次退出，確實會讓全球減碳速度稍微停滯，但減碳浪潮不會停止；再加上，台灣是國際重要的供應鏈，減碳是一種企業社會責任、也是國際必須善盡的義務。

彭啓明表示，過去美國也曾退出巴黎協定，但整體而言，全球減碳浪潮不會因此改變，台灣也非常關注這件事情，因為政府提出2030年減碳新目標、未來還有2035年減碳新目標。

彭啓明指出，台灣政府將2030年目標從24±1％調整至28±2％，上下擴大的一個百分點就是未來因應國際氣候談判新政局的彈性表現，以及因應財劃法制度影響政府投入氣候金融的資源。

台灣已經密切關注，並做好準備，身為國際重要供應鏈，減碳是責任、也是必須善盡的義務。

彭啓明強調，台灣遇到很多天然災害，減碳是救全球，氣候調適也是救自己，台灣都會積極來做，現在也密切注意川普動向，畢竟美國氣候科技，包括矽谷、電動車等發展，以及各種減碳新工具，都在全球扮演重要角色，台灣也很投入氣候科技，未來願意與美國有更好的連結，「以台灣出發，積極幫助全世界，積極跟美國各式各樣的合作」。

環境部次長施文真指出，川普相當有生意頭腦，美國不論是能源科技或是淨零科技、電動車等低碳經濟都發展得非常好，應不會將此優勢拱手讓人；再加上美國主要領導品牌啟動減碳或宣布淨零目標，相關供應鏈也會順勢而為，不會走回頭路，因此認為川普雖宣布美國退出巴黎協定，但相較於前一次，此次更難有連鎖效應。