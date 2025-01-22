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川普「狂人」作為 業界感嘆「讓人無所適從」

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

美國總統川普上次掌權開啟美中貿易戰，導致供應鏈重塑，如今才剛進入「川普2.0」時代，川普就要對鄰國加拿大與墨西哥發動新一波貿易戰火，種種「狂人」作為，業界感嘆：「讓人無所適從」。

業界憂心，一旦為了躲過這次加拿大與墨西哥關稅問題再找新布局地點，但冷不防新布局地點又被川普「鎖定」，遭加稅或其他貿易限制，一切又都白忙一場。

業者透露，川普甫上任後，業界就開始擔憂，是否又回到八年前川普第一任期執政時的狀態，當時川普經常在社群平台上發表政策性言論等，各種「不按牌理出牌」的舉措，供應鏈營運布局調整恐「掠龜走鱉」，面臨白忙一場的窘境。

業界的擔心其來有自。川普2018年發動美中貿易戰，導致供應鏈重塑，代工廠包括廣達（2382）、英業達（2356）、緯創（3231）、仁寶（2324）等，迅速調整生產布局，供應鏈展開「大遷徙」，陸續轉往東南亞國家。

東南亞之外，代工廠為就近供應美國市場，減少關稅衝擊，也陸續啟動墨西哥設廠。緯創先前已投資墨西哥25年，金寶（2312）及英業達也分別早在2011年、2015年就前進墨西哥，廣達、緯穎（6669）、仁寶則是2018年起陸續在當地投資。

不料，川普2.0時代再將貿易戰槍口，轉向擁美墨加貿易協定（USMCA）護體的墨國，業者可說是始料未及。

墨西哥 川普 貿易戰

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