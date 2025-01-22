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若撥補喊停 勞保明年收支差額逾1200億

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

勞保普通事故收支自二○一七起年起呈現逆差，為補財務破洞，政府自二○二○年起，以公務預算撥補至二○二五年，累計挹注了三七八○億元勞保基金。但最新勞保精算報告指出，若政府接下來未持續撥補，勞保收支差額會在二○二六年逾一千二百億元，基金淨現金流量會在二○二六年將出現負值，直到二○三一年見底。

政府從二○二○年起，撥補一路從二百億加碼至一千三百億元，累積撥補三七八○億。據精算報告指出，自二○一七年，保費收入不足支出，加計投資效益和政府撥補後，預估二○二六年起淨現金流量將出現負值，若不將未來政府持續撥補納入考量，基金就會在二○三一年用罄。

實際上，前兩次政府提出的勞保年改方案，除了將政府負最終支付責任入法，過去也有立委、勞團主張，撥補財源不穩定，也應該白紙黑字明文入法，否則就是空口說白話。這次的精算報告內容也寫道，「政府撥補屬於外部因素且不確定金額」等字句。但是至今不管是最終支付責任、撥補，都尚未入法。

勞動部勞動保險司長陳美女解釋，政府撥補金額僅精算至二○二五年，因為後續撥補預算尚未編列，二○二六年開始就未列入精算，基金水位才往下掉，但估算僅為參考，如果政府持續撥補，對基金收入的正面影響大。

勞保基金 勞團

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