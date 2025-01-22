學者：勞保現在怎麼年改都衝擊大

勞保精算結果看似樂觀，但學者認為，政府只是在玩弄現金流量概念，執政黨這幾年使出洪荒之力，好不容易撐到這個局面，但撥補、投資效益終究充滿變數，萬一老天不賞臉，劇本不如所願，馬上就面臨危機。

台大社工系副教授傅從喜直言，老早就點出勞保財務結構非改革不可，但時間蹉跎太久，現在已經沒有衝擊不大的改革選項，「這不是科學問題，而是政治議題」，何時啟動年改、如何改，仰賴的是政治決定。

淡江大學保險系副教授郝充仁則說，勞保年改是萬年考古題，新的精算報告充其量只是新作業，報告只是在玩弄現金流量，想辦法把流入極大化，撐出多一點時間。

郝充仁說，尤其現在朝小野大，執政黨近來就接受了震撼教育，往後用錢還能自由自在嗎？搞不好明年撥補金額就低於一千二兩百億元。再者，投資變數更大，百分之四點五的報酬率能否一直維持，會是一個問號。

傅從喜也說，靠預算撥補、投資績效挹注勞保財源，只是短期介入手段，現在基金用罄年限延後三年，但三年時間點一到，財務缺口就會急速成長，勞保恐怕無法拖到那個時間點再處理。

他建議，部分國家採自動調整機制，繳費、給付跟平均餘命連動，比如平均餘命延長百分之○點一，給付就降低百分之○點一，每年只會微幅調整。或也可將勞保新舊制切割，讓現在年輕人繳的保費，給自己世代退休時領，不用擔心繳出去的錢，老後領不到，舊制負債問題，則交給國家找財源來攤，且舊制制度仍是得改。

郝充仁則認為，可由政府發行特別公債，但處理起來恐怕要以兆元計算，且也涉及年金整合議題，會很麻煩。