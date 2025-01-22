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政府撥補、投資效益挹注…勞保破產延至2031年 潛藏負債擴大

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
勞保最新精算報告出爐，儘管勞保基金破產危機再延後三年，然而潛藏負債卻增加至十三點二三兆元。圖為勞保局外觀。記者曾原信／攝影
勞保最新精算報告出爐，儘管勞保基金破產危機再延後三年，然而潛藏負債卻增加至十三點二三兆元。圖為勞保局外觀。記者曾原信／攝影

最新勞保精算報告昨出爐，因政府連年撥補、投資效益大好，勞保基金用罄大限自二○二八年延至二○三一年，但潛藏負債卻增加至十三點二三兆元，比前份報告增加近三兆，平衡費率也提高至百分之卅一點四二。

報告示警：破產危機仍未解

精算報告更明示，若未達平衡費率費，潛藏負債將持續擴大，且在政府未繼續撥補情況下，基金餘額將從二○二六年起便會直直落，顯見只要勞保財務結構仍不健全，破產危機就未能解除。

最新勞保精算報告以二○二三年十二月卅一日為基準日，投保人數一○一○萬人。勞動部勞動保險司長陳美女指，這次報告的基金投資報酬率從前份的百分之四，提升至四點五，消費者物價指數年增率（ＣＰＩ）也從百分之○點九增為一點八，再加上退休率變動、一次請領老年給付人數及金額減少等因素，估算出用罄年限為二○三一年。

勞保基金水位受惠政府連六年撥補、基金投資大賺，進帳不少活水，截至去年十一月止，勞保基金規模破兆已達一點一兆元。陳美女說，年限延後主因，還包括投保人數、投保薪資年增率增加，還有五十九歲以下退休率明顯下降，一次性請領老年給付及金額減少。

領給付人數  二○三三年翻倍

在高齡化、少子化人口結構下，勞保普通事故收支從二○一七年起，收不抵支，去年截至十一月逆差六○六億元，落差比往年再擴大，等於已連續八年入不敷出。根據推估，二○二三年老年給付領取人數約一八九萬人，二○三三年近翻倍為三七七萬人，往後持續飆增至二○五二年達高峰，七一二點七萬人。

不僅如此，這次精算報告試算出平衡費率為百分之卅一點四二，比前份精算再拉高百分之三點五九，若不考率攤提過去的潛藏負債，只考慮新進人員和現行參加人員未來年資，收平衡費率也要百分之十七點一九。

精算報告更示警，實收費率自始迄今，都未達最適平衡費率，潛藏負債的龐大財務缺口將持續擴大。陳美女解釋，主要是實收費率遠低於平衡費率所致。

陳美女說，勞動部將持續鼓勵中高齡勞工續留職場，續繳保費對勞保財務有正面影響，行政作為則包括強化納保、給付審核，強化基金運用多元投資。針對月投保薪資上限四萬五八○○元近十年未調，她說，打開投保薪資上限固然增加保費收入，但也增加給付，必須慎重評估。

勞保基金財務狀況 製表／葉冠妤
勞保基金財務狀況 製表／葉冠妤

勞保基金 投保薪資

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